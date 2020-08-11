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Коман и Боатенг успевают восстановиться к матчу с Барселоной - СМИ
Плохие новости для каталонцев
Центрбек Жером Боатенг и вингер Кингсли Коман смогут помочь "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Барселоны", сообщает Marca.
Боатенг получил травму в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против "Челси" (4:1), но уже тренируется по индивидуальной программе и успеет вернуться в строй до пятницы.
Касательно Комана, который игру с "Челси" вообще пропускал, то он с сегодняшнего дня приступил к работе в общей группе мюнхенцев.
Тем не менее, по информации издания, потери у "Баварии" таки будут - правый бек Бенжамен Павар остался в Мюнхене из-за травмы лодыжки и сможет помочь команде не ранее следующей недели.
Боатенг и Коман - важные игроки основы команды Ханса Флика. Оба провели по 35 матчей в этом сезоне, причем француз в них забил 7 голов и сделал 7 ассистов.