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Коман и Боатенг успевают восстановиться к матчу с Барселоной - СМИ

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Плохие новости для каталонцев

Коман и Боатенг успевают восстановиться к матчу с Барселоной - СМИ
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Центрбек Жером Боатенг и вингер Кингсли Коман смогут помочь "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Барселоны", сообщает Marca.

Боатенг получил травму в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против "Челси" (4:1), но уже тренируется по индивидуальной программе и успеет вернуться в строй до пятницы.

Касательно Комана, который игру с "Челси" вообще пропускал, то он с сегодняшнего дня приступил к работе в общей группе мюнхенцев.

Тем не менее, по информации издания, потери у "Баварии" таки будут - правый бек Бенжамен Павар остался в Мюнхене из-за травмы лодыжки и сможет помочь команде не ранее следующей недели.

Боатенг и Коман - важные игроки основы команды Ханса Флика. Оба провели по 35 матчей в этом сезоне, причем француз в них забил 7 голов и сделал 7 ассистов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Кингсли Коман Жером Боатенг Бенжамен Павар
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