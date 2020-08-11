Не Неймар. Тухель назвал ключ к победе над Аталантой

Наставник "ПСЖ" Томас Тухель нахваливал "Аталанту" украинца Руслана Малиновского перед четвертьфиналом Лиги чемпионов.

"Хорошая защита будет крайне важна в игре с "Аталантой". У них абсолютно уникальный стиль. Они атакуют всеми игроками, прессингуют высоко и постоянно бегут вперед. Их десятка, Гомес, не привязан к позиции. Он пытается комбинировать с партнерами накоротке", - цитирует немца Football Italia.

"У "Аталанты" высоко размещены вингеры, они много подают в штрафную, но она также бьет с дистанции. Нам следует быть очень внимательными в обороне, чтобы не пропустить, но мы осознаем, что сыграть на ноль будет невероятно сложно".

"Кейлор Навас будет нашим ключом к победе, ведь он всегда спокоен и у него море опыта в этом турнире. Он поможет защитникам успокоиться".

Матч "ПСЖ" - "Аталанта" пройдет завтра, 12 августа.