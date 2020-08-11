Верратти не сыграет с Аталантой, Мбаппе может попасть в запас

У "ПСЖ" уже привычно большие кадровые потери перед решающей игрой Лиги чемпионов.

Как сообщает L’Equipe, у Марко Верратти нету шансов сыграть даже минуту в завтрашнем четвертьфинале против "Аталанты". Также не выйдет и вингер Анхель Ди Мария - у него перебор карточек.

Касательно Килиана Мбаппе, то его участие под огромным вопросом. Максимум, на что он может рассчитывать - попадание в запас.

Источник также пишет, что накануне матча Тухель наигрывает непривычную для "ПСЖ" в этом сезоне схему 4-3-3, а место Верратти в средней зоне отдает не Леандро Паредесу, а Андеру Эррере, который активнее участвует в отборе. Также в полузащите начнут игру опорник Гана Гуйе и номинальный центрбек Маркиньос.

Потери Ди Марии и Верратти для "ПСЖ" очень чувствительны - в этом сезоне Марко сыграл за клуб 35 матчей (6 ассистов), а Анхель - 39 (11 голов, 21 ассист). Мбаппе же и вовсе лидер атак команды - на его счету 30 голов и 18 голевых в 34 матчах во всех турнирах.