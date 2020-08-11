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Травмы нет: Месси уже тренируется в общей группе Барселоны

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Трепещи, "Бавария"!

Травмы нет: Месси уже тренируется в общей группе Барселоны
Новина українською

Капитан "Барселоны" Лионель Месси сегодня провел полноценную тренировку без каких-либо ограничений, информирует клубная пресс-служба.

Ушиб, полученный аргентинцем в предыдущей игре с "Наполи" (3:1), ему уже не мешает, поэтому нет сомнений, что он будет готов к четвертьфиналу Лиги чемпионов против "Баварии", который состоится в пятницу, 14 августа.

Для "Барселоны" это отличные новости. Даже в 33 года Месси остается лидером атак команды - в этом сезоне на его счету 31 гол и 27 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.

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В статье: Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Барселона
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
11.08.2020 в 13:47
Да травмы и не было.
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