Аталанта - ПСЖ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Финальную серию игр Лиги Чемпионов сезона 2019/2020 открывает матч Аталанта - Пари Сен-Жермен. Это будет соревнование команд, которые демонстрируют зрелищный футбол. Если парижанам, в составе которых выступают Неймар, Мбаппе, Икарди, Ди Мария, сам Бог велел доминировать, то бергамцы влюбили в себя Европу благодаря слаженной командной игре. Приятно, что в ансамбле Гасперини нашлось место и для украинцао - Руслан Малиновский регулярно помогает черно-синим добиваться результата.

Удастся ли на этот раз "Богине", как называют клуб из Бергамо, удивить фаворита, смотрите в среду, 12 августа на телеканале Футбол 1 . Начало матча Аталанта - Пари Сен-Жермен в 22:00 . В 21:15 и сразу после завершения игры на телеканале в эфир выйдет программа Ночь Лиги Чемпионов, ведущие и эксперты которой проанализируют основные аспекты противостояния.

Легальная трансляция матча Аталанта - ПСЖ в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv .

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Аталанта - Пари Сен-Жермен онлайн

В других странах матч покажут: