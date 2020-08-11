  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Аталанта - ПСЖ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта - ПСЖ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Лиги Чемпионов Аталанта - ПСЖ, 12 августа 2020

Аталанта - ПСЖ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
Новина українською

Финальную серию игр Лиги Чемпионов сезона 2019/2020 открывает матч Аталанта - Пари Сен-Жермен. Это будет соревнование команд, которые демонстрируют зрелищный футбол. Если парижанам, в составе которых выступают Неймар, Мбаппе, Икарди, Ди Мария, сам Бог велел доминировать, то бергамцы влюбили в себя Европу благодаря слаженной командной игре. Приятно, что в ансамбле Гасперини нашлось место и для украинцао - Руслан Малиновский регулярно помогает черно-синим добиваться результата.

Удастся ли на этот раз "Богине", как называют клуб из Бергамо, удивить фаворита, смотрите в среду, 12 августа на телеканале Футбол 1. Начало матча Аталанта - Пари Сен-Жермен в 22:00. В 21:15 и сразу после завершения игры на телеканале в эфир выйдет программа Ночь Лиги Чемпионов, ведущие и эксперты которой проанализируют основные аспекты противостояния.

Легальная трансляция матча Аталанта - ПСЖ в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Аталанта - Пари Сен-Жермен онлайн

В других странах матч покажут:

  • Азербайджан - CBC Sport Azerbaijan
  • Беларусь - Беларусь 5
  • Канада - DAZN
  • Чехия - O2 TV
  • Германия - TeleClub Sport Live, DAZN
  • Венгрия - Spíler2
  • Италия - SKY Go Italia, Canale 5, NOW TV
  • Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
  • Турция - beIN Sports Turkey, beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
  • Великобритания - BT Sport Ultimate, BT Sport Extra, BT Sport 1, BT Sport App, BTSport.com
  • США - TUDN.com, ZonaFutbol, CBS All Access, TUDNxtra, TUDN App, Univision NOW, TUDN USA, UniMás
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
max_lugansk (Луганск)
11.08.2020 в 15:27
Матч-ТВ очень хорошее качество
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...