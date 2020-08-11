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Аталанта - ПСЖ: где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Лиги Чемпионов Аталанта - ПСЖ, 12 августа 2020
Финальную серию игр Лиги Чемпионов сезона 2019/2020 открывает матч Аталанта - Пари Сен-Жермен. Это будет соревнование команд, которые демонстрируют зрелищный футбол. Если парижанам, в составе которых выступают Неймар, Мбаппе, Икарди, Ди Мария, сам Бог велел доминировать, то бергамцы влюбили в себя Европу благодаря слаженной командной игре. Приятно, что в ансамбле Гасперини нашлось место и для украинцао - Руслан Малиновский регулярно помогает черно-синим добиваться результата.
Удастся ли на этот раз "Богине", как называют клуб из Бергамо, удивить фаворита, смотрите в среду, 12 августа на телеканале Футбол 1. Начало матча Аталанта - Пари Сен-Жермен в 22:00. В 21:15 и сразу после завершения игры на телеканале в эфир выйдет программа Ночь Лиги Чемпионов, ведущие и эксперты которой проанализируют основные аспекты противостояния.
Легальная трансляция матча Аталанта - ПСЖ в интернете будет доступна на сервисе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка можно следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Аталанта - Пари Сен-Жермен онлайн
В других странах матч покажут:
- Азербайджан - CBC Sport Azerbaijan
- Беларусь - Беларусь 5
- Канада - DAZN
- Чехия - O2 TV
- Германия - TeleClub Sport Live, DAZN
- Венгрия - Spíler2
- Италия - SKY Go Italia, Canale 5, NOW TV
- Польша - IPLA, Polsat Sport Premium 1
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal
- Турция - beIN Sports Turkey, beIN CONNECT Turkey, Digiturk Play
- Великобритания - BT Sport Ultimate, BT Sport Extra, BT Sport 1, BT Sport App, BTSport.com
- США - TUDN.com, ZonaFutbol, CBS All Access, TUDNxtra, TUDN App, Univision NOW, TUDN USA, UniMás