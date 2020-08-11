Гасперини: Аталанта доказала, что можно преуспеть в Лиге чемпионов даже не обладая опытом

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини посетил пресс-конференцию накануне игры с "ПСЖ". Первое, что он выделил - сложность одноматчевого противостояния.

Учитывая нашу историю, я бы предпочел разыграть путевку в полуфинал по сумме двух встреч. Мы с "ПСЖ" ранее никогда не встречались и знакомы с соперником лишь по видеозаписям и прямым трансляциям. Но прежде в этой Лиге чемпионов мы всегда проводили лучше вторую игру - и с загребским "Динамо", и с "Шахтером", и с "Манчестер Сити".

Также итальянец отметил главные черты, которые помогли его клубу дойти до четвертьфинала.

Мы показали, что можно преуспеть в Лиге чемпионов, даже не обладая богатым еврокубковым опытом. Огромное значение имеют воля к победе, мотивация и самоотдача. И это всегда по душе любителям футбола. На нас лежит большая ответственность, и мы не имеем права разочаровать своих поклонников. Я говорю не о результате, а о том, что мы обязаны сыграть в свою силу, придерживаясь собственных ценностей.

Начало завтрашнего матча в 22:00.