"Если не случится ничего экстраординарного". Мбаппе, вероятно, сыграет против Аталанты

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал, будут ли шансы у Килиана Мбаппе сыграть в среду против "Аталанты".

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По Килиану Мбаппе скажу так. Если сегодня тренировка пройдет как надо и не случится ничего экстраординарного, то он будет в заявке на матч.

Также он высказался касательно здоровья другого футболиста - Марко Верратти.

Что касается Марко Верратти, тут мы должны ждать и быть терпеливыми. На прошлой неделе он вообще не мог бегать, но вчера возобновил пробежки. Травму он получил на тренировке, и это был несчастный случай. Теперь Марко может постепенно начинать набирать форму.