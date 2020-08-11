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"Если не случится ничего экстраординарного". Мбаппе, вероятно, сыграет против Аталанты

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Хорошие новости для парижан

"Если не случится ничего экстраординарного". Мбаппе, вероятно, сыграет против Аталанты
UA-Футбол
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Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал, будут ли шансы у Килиана Мбаппе сыграть в среду против "Аталанты".

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По Килиану Мбаппе скажу так. Если сегодня тренировка пройдет как надо и не случится ничего экстраординарного, то он будет в заявке на матч.

Также он высказался касательно здоровья другого футболиста - Марко Верратти.

Что касается Марко Верратти, тут мы должны ждать и быть терпеливыми. На прошлой неделе он вообще не мог бегать, но вчера возобновил пробежки. Травму он получил на тренировке, и это был несчастный случай. Теперь Марко может постепенно начинать набирать форму.

У парижан есть и еще несколько травмированных, а сам Тухель сломал ногу на тренировке.

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В статье: Марко Верратти Аталанта (Бергамо) Томас Тухель Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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