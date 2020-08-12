Слова Маттеуса и Румменигге мотивируют игроков Барселоны

Самый ожидаемый четвертьфинал Лиги чемпионов 2019/20, в котором сойдутся “Барселона” и “Бавария” состоится в пятницу, 14 августа.

Как обычно, перед столь важной игрой представители обоих клубов и спортивные медиа-звезды обсуждают сильные и слабые стороны команд и дают свои прогнозы.

Некоторые высказывания с “немецкой стороны” поразили лагерь “Барселоны”, пишет Mundo Deportivo.

В одном из них чемпион мира-1990, а ныне телеэксперт Лотар Маттеус сказал, что в пятницу Месси встретится со своим наследником по званию “лучший футболист мира”. По мнению Маттеуса, Левандовски не просто лучший нападающий в мире, но и лучший игрок. В другом интервью Матеус сказал, что “Барселона уже не та, что раньше”.

Также в “Барселоны” были недовольны комментариями гендиректора “Баварии” Карл-Хайнца Румменигге. Босс “Баварии” сказал, что сборной Германии повезло иметь таких хороших двух вратарей как Мануэль Нойер и Марк-Андре тер Стеген. Но если Нойер, по словам Румменигге – это вратарь мирового класса, то тер СТеген только приближается к этому уровню.

В “Барселоне” обратили внимание на эти высказывания, рассказывает Mundo Deportivo, и они послужат дополнительной мотивацией для игроков “блаугранас”, которые намерены доказать свое превосходство не на словах, а на поле.