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Слова Маттеуса и Румменигге мотивируют игроков Барселоны

Лига Чемпионов
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Барселона намерена ответить на поле

Слова Маттеуса и Румменигге мотивируют игроков Барселоны
UA-Футбол
Новина українською

Самый ожидаемый четвертьфинал Лиги чемпионов 2019/20, в котором сойдутся “Барселона” и “Бавария” состоится в пятницу, 14 августа.

Как обычно, перед столь важной игрой представители обоих клубов и спортивные медиа-звезды обсуждают сильные и слабые стороны команд и дают свои прогнозы.

Некоторые высказывания с “немецкой стороны” поразили лагерь “Барселоны”, пишет Mundo Deportivo.

В одном из них чемпион мира-1990, а ныне телеэксперт Лотар Маттеус сказал, что в пятницу Месси встретится со своим наследником по званию “лучший футболист мира”. По мнению Маттеуса, Левандовски не просто лучший нападающий в мире, но и лучший игрок. В другом интервью Матеус сказал, что “Барселона уже не та, что раньше”.

Также в “Барселоны” были недовольны комментариями гендиректора “Баварии” Карл-Хайнца Румменигге. Босс “Баварии” сказал, что сборной Германии повезло иметь таких хороших двух вратарей как Мануэль Нойер и Марк-Андре тер Стеген. Но если Нойер, по словам Румменигге – это вратарь мирового класса, то тер СТеген только приближается к этому уровню.

В “Барселоне” обратили внимание на эти высказывания, рассказывает Mundo Deportivo, и они послужат дополнительной мотивацией для игроков “блаугранас”, которые намерены доказать свое превосходство не на словах, а на поле.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лотар Маттеус Карл-Хайнц Румменигге Лига чемпионов Барселона
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