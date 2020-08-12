Феликс: Буду делать все, что меня попросит Симеоне

Жоау Феликс рассказал в интервью Marca давит ли на него 120-миллионный ценник и подходит ли он стилю Симеоне.

“Думаю ли я о том, что за меня заплатили 120 миллионов евро? Нет. Я играю в футбол, потому что мне это нравится, и меня не беспокоят разговоры в прессе или мнения других. Как мне иначе реагировать на критику? Только отвечать своей работой”.

“Вписываюсь ли я в стиль Симеоне? Я не знаю, есть разные мнения, но я здесь для того, чтобы играть за Чоло и делать все, что он попросит”.

“Гризманн вырос как нападающий под руководством Чоло, и я надеюсь, что это получится у меня”, – сказал Феликс.

Четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между “РБ Лейпциг” и “Атлетико” состоится завтра, в 22:00.