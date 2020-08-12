УЕФА назначил арбитра на матч Барселона - Бавария

На четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между “Барселоной” и “Баварией” будет работать словенский рефери Дамир Скомина.

44-летний Скомина в прошлом сезоне был главным арбитром финала Лиги чемпионов между “Ливерпулем” и “Тоттенхэмом”, а ранее был главным рефери на финале Лиги Европы в 2017-м и Суперкубке УЕФА в 2012-м.

Матч “Барселона” – “Бавария” состоится в пятницу, в 22:00.