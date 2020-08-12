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УЕФА назначил арбитра на матч Барселона - Бавария

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Четвертьфинал обслужит опытный Дамир Скомина

УЕФА назначил арбитра на матч Барселона - Бавария
UA-Футбол
Новина українською

На четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между “Барселоной” и “Баварией” будет работать словенский рефери Дамир Скомина.

44-летний Скомина в прошлом сезоне был главным арбитром финала Лиги чемпионов между “Ливерпулем” и “Тоттенхэмом”, а ранее был главным рефери на финале Лиги Европы в 2017-м и Суперкубке УЕФА в 2012-м.

Матч “Барселона” – “Бавария” состоится в пятницу, в 22:00.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Дамир Скомина Лига чемпионов Барселона
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.08.2020 в 13:32
С ним великая Барселона провела 5 матчей. 4 победы и 1 поражение. Но, всё-равно... Это Чакыр №2....
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MES QUE UN CLUB
12.08.2020 в 14:05
Наверное важнее, чтобы Барса была сильной Барсой.
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0
0
Konomist@mail.ru (Запорожье)
12.08.2020 в 15:06
Та вынесет Барсу эта Бавария, не нервничайте, свыкайтесь с мыслью
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