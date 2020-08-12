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Идеальная история успеха. Как Малиновский стал лучшим украинским легионером. ВИДЕО
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Сегодня Руслан Малиновский впервые в своей карьере может сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Его "Аталанта" будет противостоять грозному и денежному ПСЖ.
Но нас в этом противостоянии, безусловно, интересует персона украинского хавбека. Накануне - пока что - важнейшего матча в его клубной карьере Youtube-канал UA-Футбол вспоминает, как именно игрок прокладывал свой путь от футбольной школы житомирского "Полесья" до бронзового призера Серии А и четвертьфинала чемпионской лиги.
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