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Идеальная история успеха. Как Малиновский стал лучшим украинским легионером. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Новое видео на канале UA-Футбол!

Идеальная история успеха. Как Малиновский стал лучшим украинским легионером. ВИДЕО
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Сегодня Руслан Малиновский впервые в своей карьере может сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Его "Аталанта" будет противостоять грозному и денежному ПСЖ.

Но нас в этом противостоянии, безусловно, интересует персона украинского хавбека. Накануне - пока что - важнейшего матча в его клубной карьере Youtube-канал UA-Футбол вспоминает, как именно игрок прокладывал свой путь от футбольной школы житомирского "Полесья" до бронзового призера Серии А и четвертьфинала чемпионской лиги.

Не пропустите сегодня в 21:20 прямой эфир на Youtube-канале UA-Футбол с анализом и прогнозом на матч "Аталанта" - ПСЖ!

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В статье: Руслан Малиновский канал UA-Футбол
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