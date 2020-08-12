Идеальная история успеха. Как Малиновский стал лучшим украинским легионером. ВИДЕО

Сегодня Руслан Малиновский впервые в своей карьере может сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов. Его "Аталанта" будет противостоять грозному и денежному ПСЖ.

Но нас в этом противостоянии, безусловно, интересует персона украинского хавбека. Накануне - пока что - важнейшего матча в его клубной карьере Youtube-канал UA-Футбол вспоминает, как именно игрок прокладывал свой путь от футбольной школы житомирского "Полесья" до бронзового призера Серии А и четвертьфинала чемпионской лиги.