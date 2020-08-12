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Малиновский против Неймара! Студия перед началом матча Аталанта - ПСЖ. LIVE

Лига Чемпионов
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Малиновский против Неймара! Студия перед началом матча Аталанта - ПСЖ. LIVE
Егор Бобко Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня вечером Руслан Малиновский и его сенсационная "Аталанта" проверят на прочность грозный и богатый ПСЖ.

А прямо перед началом матча вы просто обязаны быть на стриме канала UA-Футбол, где журналист портала Егор Бобко в компании эксперта по итальянскому футболу Леона Вургафта и известного комментатора Роберто Моралеса обсудят положение дел в лагерях обеих команд и сделают свои прогнозы на участника полуфинала. Все, что только необходимо знать об этом противостоянии и какую роль во всем сыграет Руслан Малиновский - вы узнаете в 21:20 по Киеву!

Конечно же, оставляйте свои комментарии в чате трансляции - самые интересные обязательно прозвучат в эфире!

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В статье: Неймар Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Руслан Малиновский Пари Сен-Жермен (Париж) вТренде
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