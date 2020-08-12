Аталанта - ПСЖ. Малиновский начнет игру в запасе

Сегодня стартует турнир восьми в Лиге Чемпионов. В первой игре "Аталанта" сыграет против "ПСЖ".

Стал известен стартовый состав команд. Украинец Руслан Малиновский остался на скамейке запасных и сможет усилить команду во втором тайме.

"Аталанта": Спортьелло; Толои, Калдара, Джимсити; Хатебур, Де Роон, Фройлер, Госенс; Гомес, Пашалич; Сапата

"ПСЖ": Навас; Керер, Тьяго Силва, Кимпембе, Бернат; Эррера, Маркиньос, Гуйе; Неймар, Икарди, Сарабия

Отметим, что на youtube-канале UA-Футбол будет студия, в которой эксперты обсудят основные вопросы перед игрой.