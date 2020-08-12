Нагельсманн: Нам не поможет Вернер, но РБ Лейпциг готов к бою

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн посетил пресс-конференцию накануне игры против "Атлетико". Специалист отметил важность данного матча.

"Конечно же, есть давление и напряжение. Нам важно успокоить футболистов, а не повышать давление на них. Мы уже обсудили различные варианты развития событий - если мы забьем, если забьет "Атлетико". Мы сосредоточены на предстоящем матче, который обещает быть очень увлекательным. Для начала нужно открыть счет, это будет первым шагом к победе. Но будьте уверены - мы готовы к бою".

Помимо этого он уверен, что его команда справится с потерей Вернера, который отправился в "Челси".

"Уже было достаточно разговоров о том, что нам не поможет Тимо Вернер. Все это знают, но у нас есть другие мастеровитые игроки в группе атаки. Как я уже сказал, со стартовым составом определюсь только завтра. У ребят, которые получали не так много игрового времени при Вернере, теперь будет замечательный шанс проявить себя".

Начало завтрашнего матча в 22:00. Все решается только в одном матче.