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ЛЧ. Аталанта - Пари Сен-Жермен 1:2. От кареты к тыкве за три минуты

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Типичный матч плей-офф

ЛЧ. Аталанта - Пари Сен-Жермен 1:2. От кареты к тыкве за три минуты
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Лига Чемпионов. 1/4 финала

Лиссабон. "Да Луш"

"Аталанта" - "Пари Сен-Жермен" 1:2

Голы: Пашалич 27 - Маркиньос 90, Чупо-Мотинг 90+3

"Аталанта": Спортьелло, Кальдара, Толой, Джимсити (Паломино 59), Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс (Кастань 82), Пашалич (Муриэль 69), Д. Сапата (Да Рива 82), А. Гомес (Малиновский 59)

"Пари Сен-Жермен": Навас (Рико 79), Керер, Кимпембе, Тьяго Силва, Бернат, Маркиньос, Гуйе (Паредес 72), Эррера (Дракслер 72), Сарабия (Мбаппе 59), Икарди (Чупо-Мотинг 79), Неймар

Предупреждения: Джимсити 37, Фройлер 45+1, Де Роон 50, Д. Сапата 53, Толой 67, Паломино 85 - Бернат 54, Эррера 57, Паредес 75

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Результат этого матча в любом случае был бы историческим. "Пари Сен-Жермен" в день 50-летия клуба желал выйти в полуфинал Лиги Чемпионов впервые с 1995-го года. Рассчитывая на удобную сетку и отсутствие ответного матча, в которых он обычно проваливается. "Аталанта" же, названная France Football "фабрикой голов", желала найти хотя бы свой 116-й в сезоне и продолжить свою сказку о Золушке против команды из города автора оригинальной. Обе впечатлили в Лиге Чемпионов, забили в ней 36 мячей на двоих, потому в очном матче ожидалась феерия. Однако в итоге преобладало напряжение плей-офф.

Томас Тухель опасался высокого прессинга пяти-шести игроков "Аталанты", её интенсивности, постоянных атак. Важнейшим игроком матча он считал Кейлора Наваса. Джан Пьеро Гасперини опасался провала своей команды в первом тайме, что с ней часто случалось. До перерыва полностью прав был немец. В бледном по стандартам обеих тайме со всего девятью ударами по воротам итальянцы доминировали, давили, создавали. Навас блестяще вытащил удары головой Хатебура и Кальдары (последнего - из небольшого офсайда). А массированное присутствие в штрафной позволило Пашаличу в неуклюжей атаке закрутить в "девятку".

Французы владели мячом гораздо больше. Но визуально это не было заметно. Как и командная игра. Неймар уже в дебюте был обязан наказать соперника за высокую линию обороны, в концовке тайма - за ужасный пас Хатебура. Но бразилец, выйдя на вратаря, пробивал просто отвратительно. Сарабия дважды прорвался слева, но плохо пасовал. Ничего командного в этом не было. Как и после перерыва. Когда ливень обоюдных фолов полностью устраивал "Аталанту". Её интенсивность и владение мячом ослабели, зато оборона успокоилась. Успешно борясь и с прорывами Мбаппе. А Джимсити также опасно пробил головой.

ПСЖ выручила усталость соперника. В последние 20 минут "Аталанта" уже просто отбивалась. Что она не умеет делать. Мбаппе дважды прорвался уже к самому вратарю. Неймар пробивал из центра штрафной. Да, Спортьелло дважды спас от француза и чётко взял удар бразильца. Давление не было сумасшедшим. И всё же бергамцы, отыгравшие 13 матчей лиги за 42 дня и уже в пяти последних выглядевшие смертельно уставшими, не выдержали. Во время очередного банального заброса в штрафную Неймара не поймали в офсайд. А затем очередной фланговый прорыв Мбаппе, как и бразилец, закончил мягким прострелом...

"Пари Сен-Жермен" очень вовремя устраивает камбек, начиная опровергать прочную репутацию лузера. Одерживает свою первую победу над какими-либо итальянцами в Лиге Чемпионов. И выходит в свой первый полуфинал катарской эры. Всё состоялось по законам плей-офф. По законам Барселоны-1999, Барселоны-2017, когда он сам получил 1:6 в концовке. "Да Луш"-2014, когда Серхио Рамос спас финал для "Реала". Лигу Чемпионов невозможно выиграть без таких драматичных выгрызаний зубами. Так что это уже заявка. А "Аталанту" по-человечески жаль. Её сказка останется в памяти, но ныне завершена.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лига Чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (62)
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Wertu098 (фуфлона)
13.08.2020 в 01:09
В таком формате,когда игры состоят из одного матча,у Аталанты был реальный шанс дойти до финала,но они его к сожалению провтыкали
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0
0
Technical
13.08.2020 в 00:48
Слабкий другий тайм, небажання комбінувати і намагатися грати в пас - причини того, що сталося. Більшість гравців Аталанти грає егоїстично, занадто націлено на ворота, при цьому ігноруючи партнера в кращій позиції, таке спостерігаю вже декілька матчів за участі цієї команди. Малиновський там - чи не самий командний гравець в лініях атаки та півзахисту
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0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
13.08.2020 в 00:21
Обидно, немного не додержали. Но выход Мбаппе все решил, если клоун Неймар только порол моменты и играл на публику (иначе он не умеет), то Килиан действовал четко и сделал результат.
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+2
-1
avatar
Ігор Холост (Львов)
13.08.2020 в 00:18
Здались вам ті жаби,а Неймар якесь чудо з розвернутими клюшками...
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+3
-1
djantao (Одесса)
13.08.2020 в 00:13
Матрасов с такой игрой и исполнением - не пройдут
Ответить
0
-1
djantao (Одесса)
13.08.2020 в 00:12
ДА, вконцовке надо ж было так обосраться)
Ответить
+2
-1
avatar
vasa pupkis (Киев)
13.08.2020 в 00:13
Это обратка прилетела за дебильный арбитраж в Харьковском матче с шахтой
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+3
-2
Wertu098 (фуфлона)
13.08.2020 в 00:55
х у я т к а прилетела...где вы беретесь клоуны?..точно с даунецка!
0
-1
мы за динамо (киев)
13.08.2020 в 00:12
дивився на цей псж. по замашкам вродє фраєр. но не фраєр. нє. на голову фізично сильніший за аталанту, геть стоячу у другому таймі. і це при пяти замінах. маліна вийшов і трусцьою по полю пересувався. так само і інші. так в лч нічого не світить.а псж з такою невиразною грою ще й у фінал пройде.
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+3
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
13.08.2020 в 00:27
Трусцьою по полі... це ще можна зрозуміти, боявся брати на себе гру, щоб не напартачити і не бути крайнім... Але на останній хвилині, коли за метр від нього пробіг чудак з ПСЖ і в результаті - 1:2 - чого не зфолити, тим більше на чужій половині поля??? Та зубами вчепись - не дай! Сама відповідальна гра в твоїй кар'єрі, чоловіче, лови момент...
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+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
13.08.2020 в 00:12
Париж с победой, но это piz deц товарищи. Аталанта преподала урок, чего нельзя делать в конце игры.
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+3
-1
Wertu098 (фуфлона)
13.08.2020 в 00:48
Все с р а ть хотели на твой жкх)))..поздравлять будеиюм когда фуфлона вылетит...ахаха...дебилоид двоклубный
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0
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
13.08.2020 в 00:59
Будеиюм.... а это что за слово такое? Ты бы наверное лучше посрал сначала, а потом писал, а то в спешке по кнопкам не попадаешь.)))
0
0
Wertu098 (фуфлона)
13.08.2020 в 01:01
Только что посрал,на герб фуфлоны..давай емейл ,заценишь
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
13.08.2020 в 01:07
Зачем? Я чтоли до тебя дебилов не видел? Вас много.
0
0
djantao (Одесса)
13.08.2020 в 00:11
Шпоры в прошлом розыграше , похожи ...
Ответить
0
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
13.08.2020 в 00:10
Чего вы так тащитесь от Аталанты? Они играют в банальный футбол Динамо Киев образца 90х. В современных реалиях это не работает. Уже в следующем сезоне их будет попускать каждый второй клуб в Италии.
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+6
-3
avatar
hardcorepwnz (Украина)
13.08.2020 в 00:22
С составом из ноунеймов занять 3 место в чемпионате Италии и быть в шаге от выхода в полуфинал ЛЧ - это "не работает" ? И никто их попускать в следующем году не будет, они не первый год уже вверху таблицы, у команды появились деньги, они снова будут в ЛЧ.
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+2
-2
Technical
13.08.2020 в 00:43
Тривіально, але у чомусь ви праві. Кінцівка чемпіонату на це натякнула
Ответить
0
0
djantao (Одесса)
13.08.2020 в 00:10
Подарок себе сами сделали)
Ответить
+1
0
djantao (Одесса)
13.08.2020 в 00:09
И кстати сегодня 50 лет ПСЖ!!!
Ответить
+3
0
djantao (Одесса)
13.08.2020 в 00:09
за 25 лет полуфинал
Ответить
+2
0
djantao (Одесса)
13.08.2020 в 00:08
Тухелю уважуха)
Ответить
+2
-2
djantao (Одесса)
13.08.2020 в 00:08
Гасперини респект
Ответить
+4
-1
ГенриВол (Волочиськ)
13.08.2020 в 00:07
Поки був капітан Гомес, то і веселіше виглядала Аталанта.
Ответить
+4
-1
oda1979 (Запорожье)
13.08.2020 в 00:07
Как не крути Париж мастеровитей. Но болезнь как у каталонцев. Отдай мяч Неймар или Мбабане и жди что будет. Икарди сегодня за итальянцев играл. Олень оленем.
Ответить
+2
-1
djantao (Одесса)
13.08.2020 в 00:07
деньги решают все!!
Ответить
0
-1
avatar
Loader (Днепр)
13.08.2020 в 00:06
Случилось то, что и должно было. Но как же печально. Разница уровней игроков был заметен все время. Но не настолько, чтобы проиграть в итоге.
Ответить
+2
-2
avatar
vasa pupkis (Киев)
13.08.2020 в 00:06
11 дровосеков и Малиновский отправляются домой. И так аномально далеко прошли))) Держим кулаки за Ман Сити
Ответить
+3
-2
djantao (Одесса)
13.08.2020 в 00:05
Шейхи сегодня оттянуться по полной))
Ответить
+2
-1
djantao (Одесса)
13.08.2020 в 00:04
Жаль Бергамасков, Деревянные Неймары ничего не показали
Ответить
+2
-2
Wertu098 (фуфлона)
13.08.2020 в 00:03
Жаль Аталанту,но жкх все никак не шло,а потом прорвало((
Ответить
+3
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
13.08.2020 в 00:34
Поплачь А что там у тебя прорвало, прищ на @опе?
Ответить
0
0
Wertu098 (фуфлона)
13.08.2020 в 00:45
Чудо ты гороховое,лучше поплачь о своей фуфлоре,когда ей пердак разорвут
0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
13.08.2020 в 00:50
А что такое фуфлора? Даже google не в курсе.
0
0
Wertu098 (фуфлона)
13.08.2020 в 00:58
Не липи горбатого,чучело недоношенное и высраное
0
0
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MES QUE UN CLUB
13.08.2020 в 01:03
А что Вы нам ещё о себе рассказать можете? Что нибудь из раннего возраста пожалуйста.))
0
0
Alex.696 (Немирів)
13.08.2020 в 00:03
А якщо по грі, то ПСЖ сьогодні був на голову вище за Аталанту. Закономірний результат. Шкода бергамасків, вболівав за них.
Ответить
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
13.08.2020 в 00:04
ничего он имхо выше не был, заиграли ток в последние 5 минут
Ответить
+1
-2
Alex.696 (Немирів)
13.08.2020 в 00:06
Та ні, після пропущеного голу заграли, Аталанта, практично, за центр поля не переходила. Вболівав за Бергамо, але, на жаль, парижани були кращі.
+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
13.08.2020 в 00:42
у Бергамо не было другого выхода, кроме как сидеть в засаде и пытаться сбегать в контру. если бы не оподливились в последние 5 минут - все бы только отмечали осторожную, но эффективную тактику Гасперини
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
13.08.2020 в 00:02
если бы играл Ди Мария, порадовался бы офигенскому камбэку Парижа. А так хочется посочувствовать Аталанте (и Русе), хлопцы заслужили проход
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+2
-2
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Инспектор ( )
13.08.2020 в 00:02
Все закономерно
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+1
0
efim423 (odessa)
13.08.2020 в 00:02
антифутбол проиграл фееричному нападению .
Ответить
+2
-1
Horus (Днепропетровск)
13.08.2020 в 00:02
Мде, на 61-й минуте силы резко улетучились. Жаль Малину, хороший был сезон и для него, и для команды :(
Ответить
+2
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
13.08.2020 в 00:00
Ну и кто там говорил что Шахтер не вышел из слабой группы.Минуты не хватило до полуфинала
Ответить
+2
-5
avatar
ПетроФ (Луцьк)
13.08.2020 в 00:02
крисчанин. так же не хватило))
Ответить
+3
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
13.08.2020 в 00:03
беженец, чей Крым?)
Ответить
+2
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
13.08.2020 в 00:17
Крым -крымчан (Усик).Я в России живу .Приезжай в гости .море,солнце,девушки.....А да ты же не можешь))
0
-2
Algrab (Костопiль)
13.08.2020 в 00:25
Був я в Криму до війни. Враження жахливі. Хлєбайте руський мір далі. рашка розпадеться, нам ви нах.р треба, а татари з турками наведуть свій порядок.Чекайте...
+1
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
13.08.2020 в 00:28
что, уже разбегаетесь из родной говени? понятненько) а "девушек" ваших я еще в нулевых в Крыму повидал. бледные, как сметана, дряблые, мат через слово и этот тошнотворный акцент. лучше украинок никого нет
+1
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
13.08.2020 в 00:32
Что ж у тебя за глюки.я в Симферополю живу и жил.куда я убежал? Закусывать надо
0
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
13.08.2020 в 00:36
Бледные девушки в Крыму ?) Ты походу на север ездил ,а не в Крым .тебя обманули .дали билет не туда)
0
-2
Algrab (Костопiль)
13.08.2020 в 00:37
крисянин, гниліших людей, чим в Криму, не зустрічав... Зневажають Україну. ненавидять українську мову...А сєпаростополь це взагалі: кажу в маршрутці " три", а воно(водій) мені-"чтьо", д.біли...
+1
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
13.08.2020 в 00:47
если ты живешь в симферополе, какой тогда Крым - крысмчан, налим ты скользский?) я ж тебя о чем и спрашиваю - Крым это Рсосия, или "крым крымский, усик сказал"?
+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
13.08.2020 в 01:04
Конечно Россия.приезжай в гости проведу экскурсию.Как болельщик болельщику)
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
13.08.2020 в 01:06
В мое любимое Песчаное тебя свожу.Хоть море увидишь и загорелых девушек)
0
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
13.08.2020 в 00:00
Не заслужили жабоеды.
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0
-1
vorofan (Житомир)
13.08.2020 в 00:00
Русик сегодня ну очень долго принимал решения
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+2
0
Alex.696 (Немирів)
13.08.2020 в 00:01
Був одним із гірших, як на мене. Та й взагалі, із замінами тренер італійців не вгадав.
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+1
0
vorofan (Житомир)
13.08.2020 в 00:05
Мені здається краще б він випустив Русю замість Сапати, Гомес нехай би перемістився на вістря атаки
0
0
Alex.696 (Немирів)
13.08.2020 в 00:07
Можливо, але все одно у Руслана гра сьогодні не йшла.
0
0


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