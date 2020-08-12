ЛЧ. Аталанта - Пари Сен-Жермен 1:2. От кареты к тыкве за три минуты

Лига Чемпионов. 1/4 финала

Лиссабон. "Да Луш"

"Аталанта" - "Пари Сен-Жермен" 1:2

Голы: Пашалич 27 - Маркиньос 90, Чупо-Мотинг 90+3

"Аталанта": Спортьелло, Кальдара, Толой, Джимсити (Паломино 59), Хатебур, Де Роон, Фройлер, Гозенс (Кастань 82), Пашалич (Муриэль 69), Д. Сапата (Да Рива 82), А. Гомес (Малиновский 59)

"Пари Сен-Жермен": Навас (Рико 79), Керер, Кимпембе, Тьяго Силва, Бернат, Маркиньос, Гуйе (Паредес 72), Эррера (Дракслер 72), Сарабия (Мбаппе 59), Икарди (Чупо-Мотинг 79), Неймар

Предупреждения: Джимсити 37, Фройлер 45+1, Де Роон 50, Д. Сапата 53, Толой 67, Паломино 85 - Бернат 54, Эррера 57, Паредес 75

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Результат этого матча в любом случае был бы историческим. "Пари Сен-Жермен" в день 50-летия клуба желал выйти в полуфинал Лиги Чемпионов впервые с 1995-го года. Рассчитывая на удобную сетку и отсутствие ответного матча, в которых он обычно проваливается. "Аталанта" же, названная France Football "фабрикой голов", желала найти хотя бы свой 116-й в сезоне и продолжить свою сказку о Золушке против команды из города автора оригинальной. Обе впечатлили в Лиге Чемпионов, забили в ней 36 мячей на двоих, потому в очном матче ожидалась феерия. Однако в итоге преобладало напряжение плей-офф.

Томас Тухель опасался высокого прессинга пяти-шести игроков "Аталанты", её интенсивности, постоянных атак. Важнейшим игроком матча он считал Кейлора Наваса. Джан Пьеро Гасперини опасался провала своей команды в первом тайме, что с ней часто случалось. До перерыва полностью прав был немец. В бледном по стандартам обеих тайме со всего девятью ударами по воротам итальянцы доминировали, давили, создавали. Навас блестяще вытащил удары головой Хатебура и Кальдары (последнего - из небольшого офсайда). А массированное присутствие в штрафной позволило Пашаличу в неуклюжей атаке закрутить в "девятку".

Французы владели мячом гораздо больше. Но визуально это не было заметно. Как и командная игра. Неймар уже в дебюте был обязан наказать соперника за высокую линию обороны, в концовке тайма - за ужасный пас Хатебура. Но бразилец, выйдя на вратаря, пробивал просто отвратительно. Сарабия дважды прорвался слева, но плохо пасовал. Ничего командного в этом не было. Как и после перерыва. Когда ливень обоюдных фолов полностью устраивал "Аталанту". Её интенсивность и владение мячом ослабели, зато оборона успокоилась. Успешно борясь и с прорывами Мбаппе. А Джимсити также опасно пробил головой.

ПСЖ выручила усталость соперника. В последние 20 минут "Аталанта" уже просто отбивалась. Что она не умеет делать. Мбаппе дважды прорвался уже к самому вратарю. Неймар пробивал из центра штрафной. Да, Спортьелло дважды спас от француза и чётко взял удар бразильца. Давление не было сумасшедшим. И всё же бергамцы, отыгравшие 13 матчей лиги за 42 дня и уже в пяти последних выглядевшие смертельно уставшими, не выдержали. Во время очередного банального заброса в штрафную Неймара не поймали в офсайд. А затем очередной фланговый прорыв Мбаппе, как и бразилец, закончил мягким прострелом...

"Пари Сен-Жермен" очень вовремя устраивает камбек, начиная опровергать прочную репутацию лузера. Одерживает свою первую победу над какими-либо итальянцами в Лиге Чемпионов. И выходит в свой первый полуфинал катарской эры. Всё состоялось по законам плей-офф. По законам Барселоны-1999, Барселоны-2017, когда он сам получил 1:6 в концовке. "Да Луш"-2014, когда Серхио Рамос спас финал для "Реала". Лигу Чемпионов невозможно выиграть без таких драматичных выгрызаний зубами. Так что это уже заявка. А "Аталанту" по-человечески жаль. Её сказка останется в памяти, но ныне завершена.