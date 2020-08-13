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Нетипичный Неймар. Как самый дорогой игрок планеты запорол выход один на один. ВИДЕО
Бразилец едва не стал антигероем четвертьфинала Лиги Чемпионов
Матч "Аталанты" и "Пари Сен-Жермен" в четвертьфинале Лиги Чемпионов подарил зрителям настоящую драму с невероятной развязкой. Но поединок мог пойти по другому сценарию, если бы в начале игры Неймар использовал свой шанс. Бразилец убежал на свидание с голкипером с центра поля, но пробил совсем не как игрок, за которого заплатили 222 млн евро.
NEYMAR MISSED A 1 vs 1 pic.twitter.com/DIzjSOKYDP— Dilax (@LeoPeak10) August 12, 2020
К счастью, для бразильца "Аталанта" не удержала преимущество и пропустила на 90-й и 90 + 3-й минуте. И не в последнюю очередь из-за Неймара. Несмотря на нереализованный момент, бразилец самом деле поражал своей техникой на протяжении всей игры и не единожды мог перевернуть все с ног на голову. В конце концов, именно его пас позволил Маркиньосу сравнять счет, после чего был забит победный гол.
Neymar Jr vs Atalanta— DIEGO (@TheRonaldoZone) August 12, 2020
The best attacking midfielder on the planet showing up on the big stage, never hid himself in the most important moments of the game. pic.twitter.com/Shq52Z6tcT
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