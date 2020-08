Нетипичный Неймар. Как самый дорогой игрок планеты запорол выход один на один. ВИДЕО

Матч "Аталанты" и "Пари Сен-Жермен" в четвертьфинале Лиги Чемпионов подарил зрителям настоящую драму с невероятной развязкой. Но поединок мог пойти по другому сценарию, если бы в начале игры Неймар использовал свой шанс. Бразилец убежал на свидание с голкипером с центра поля, но пробил совсем не как игрок, за которого заплатили 222 млн евро.

К счастью, для бразильца "Аталанта" не удержала преимущество и пропустила на 90-й и 90 + 3-й минуте. И не в последнюю очередь из-за Неймара. Несмотря на нереализованный момент, бразилец самом деле поражал своей техникой на протяжении всей игры и не единожды мог перевернуть все с ног на голову. В конце концов, именно его пас позволил Маркиньосу сравнять счет, после чего был забит победный гол.

Neymar Jr vs Atalanta



The best attacking midfielder on the planet showing up on the big stage, never hid himself in the most important moments of the game. pic.twitter.com/Shq52Z6tcT