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Дриблера от Бога. Неймар повторил достижение Месси 12-летней давности

Лига Чемпионов
(1 голосов)

С мячом бразилец умеет работать как никто другой

Дриблера от Бога. Неймар повторил достижение Месси 12-летней давности
UA-Футбол
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Лучшим игроком первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Аталантой" справедливо стал Неймар. Бразилец постоянно оказывался в центре внимания, брал игру на себя, удивлял нестандартными решениями.

В конце концов, его игру лучше все отражают цифры - за весь матч он 16 раз обыгрывал соперников. По данным статистиков (OptaJoe), такой результат в Лиге Чемпионов последний раз демонстрировал Лионель Месси в апреле 2008 года, когда "Барселона" играла с "Манчестер Юнайтед".

Также на Неймаре сфолили девять раз - это самый высокий показатель в текущем сезоне.

Напомним, что на его счету результативная передача на Маркиньоса, который сравнял счет в матче на 90-й минуте. После этого Шупо-Мотинг забил победный гол (ПСЖ победил 2:1). Известный статистический портал WhoScored выставил Неймару оценку 9,47 - высшую для игроков обеих команд.

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В статье: Неймар Аталанта (Бергамо) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (7)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
13.08.2020 в 08:31
теж мені супердриблер - він " у подметки не годится" CR7 ось справжный талант, а не бразильський черговий трюкач
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.08.2020 в 08:27
А сколько он запорол? И какая оценка была бы ему, если ПСЖ проиграл бы? Мбаппе сделал разницу. А Неймар лошок- петушок.
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+2
0
S_Shvets (Киев)
13.08.2020 в 08:33
А ви визнаєте, що помилялись, коли ПСЖ виграє Лігу Чемпіонів?
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0
0
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Инспектор ( )
13.08.2020 в 08:44
Не коли, а як що
+1
0
Acsakal (Kharkov)
13.08.2020 в 08:48
Так, він був вчора найкращий в обіграшах, але з ударами в нього були явні проблеми - надто кволі та неточні.
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.08.2020 в 09:07
А при чому тут ймовірний виграш ПСЖ Ліги Чемпіонів із легкою сіткою до фіналу із тим скільки моментів та ударів спаплюжив вчора Неймар? Гра перевернулася після виходу Мбаппе, а також заміни ніякого Іккарді.
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S_Shvets (Киев)
13.08.2020 в 09:11
Тоді в мене такий аргумент: чи була б Аталанта в кінці такою втомленою, якби її постійно не возив Неймар? Так, у нього не пішли удари - він багато запоров. І якби ПСЖ вилетів, він був би головним винуватцем. Але й применшувати його вклад в перемогу не варто. Мбаппе (після травми) вийшов на захисників, які до цього весь час ганялись за бразильцем. Звісно, йому було простіше зробити різницю. Хіба ні?
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