Дриблера от Бога. Неймар повторил достижение Месси 12-летней давности

Лучшим игроком первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Аталантой" справедливо стал Неймар. Бразилец постоянно оказывался в центре внимания, брал игру на себя, удивлял нестандартными решениями.

В конце концов, его игру лучше все отражают цифры - за весь матч он 16 раз обыгрывал соперников. По данным статистиков (OptaJoe), такой результат в Лиге Чемпионов последний раз демонстрировал Лионель Месси в апреле 2008 года, когда "Барселона" играла с "Манчестер Юнайтед".

Также на Неймаре сфолили девять раз - это самый высокий показатель в текущем сезоне.

Напомним, что на его счету результативная передача на Маркиньоса, который сравнял счет в матче на 90-й минуте. После этого Шупо-Мотинг забил победный гол (ПСЖ победил 2:1). Известный статистический портал WhoScored выставил Неймару оценку 9,47 - высшую для игроков обеих команд.