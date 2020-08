Дриблера от Бога. Неймар повторил достижение Месси 12-летней давности

Лучшим игроком первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Аталантой" справедливо стал Неймар. Бразилец постоянно оказывался в центре внимания, брал игру на себя, удивлял нестандартными решениями.

В конце концов, его игру лучше все отражают цифры - за весь матч он 16 раз обыгрывал соперников. По данным статистиков (OptaJoe), такой результат в Лиге Чемпионов последний раз демонстрировал Лионель Месси в апреле 2008 года, когда "Барселона" играла с "Манчестер Юнайтед".

Также на Неймаре сфолили девять раз - это самый высокий показатель в текущем сезоне.

Напомним, что на его счету результативная передача на Маркиньоса, который сравнял счет в матче на 90-й минуте. После этого Шупо-Мотинг забил победный гол (ПСЖ победил 2:1). Известный статистический портал WhoScored выставил Неймару оценку 9,47 - высшую для игроков обеих команд.

Neymar Jr vs Atalanta



The best attacking midfielder on the planet showing up on the big stage, never hid himself in the most important moments of the game. pic.twitter.com/Shq52Z6tcT