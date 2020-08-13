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Тухель о матче с Аталантой: Без удачи не обошлось. Я первый, кто признает это

Лига Чемпионов
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Немецкий специалист уверен, что его команда преодолела психологический барьер

Тухель о матче с Аталантой: Без удачи не обошлось. Я первый, кто признает это
Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель прокомментировал победу его команды в четвертьфинале Лиги Чемпионов над "Аталантой". Парижане проигрывали до 90-й минуты, но сравняли счет, а на 90+4-й забили решающий мяч.

"Представьте, как бы я праздновал, будь у меня две [здоровые] ноги! Может, сегодня вы бы увидели мой забег на 40 метров. Сегодня день рождения клуба - ему 50 лет, и мы этот юбилей точно не забудем.

Мы очень счастливы. Люди со стороны не понимают, насколько сложно достичь этих целей, пусть это кажется легким с такой хорошей командой. Это очень большой шаг для всех нас.

Было очень сложно подготовить команду. Без матчей у нас не было игрового ритма. Но в последние дни я видел исключительные командные усилия, целеустремленность, энтузиазм, качество тренировок и сплоченность. Для меня это заслуженная победа, но если забиваешь так поздно, то и без удачи не обошлось. Я первый, кто признает, что здесь нужна удача.

Я чувствовал после противостояния с дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала, что мы наконец преодолели психологический барьер в Лиге чемпионов. Все вокруг твердили, что мы не способны выйти в четвертьфинал. Мы проиграли первый матч в Германии, перед ответной встречей у нас было множество кадровых проблем. Но даже играя без зрителей в Париже, мы сумели перевернуть все с ног на голову".

Добавим, что в полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары "Лейпциг" - "Атлетико".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Томас Тухель Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
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