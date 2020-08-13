  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гасперини о матче с ПСЖ: Лучше бы пропустили раньше, пропускать в концовке всегда больнее
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гасперини о матче с ПСЖ: Лучше бы пропустили раньше, пропускать в концовке всегда больнее

Лига Чемпионов
(1 голосов)

По мнению тренера Аталанты, решающим фактором стал класс игроков

Гасперини о матче с ПСЖ: Лучше бы пропустили раньше, пропускать в концовке всегда больнее
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале Лиги Чемпионов от "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:2. Парижане забили дважды на 90-й и 90+3-й минуте поединка.

"Самое обидное, что мы подошли так близко и решили, что действительно сможем добиться выдающегося результата. Конечно, мы удовлетворены тем, что провели отличную кампанию в Лиге чемпионов. Могу только поблагодарить игроков за всё, что они сделали в этом сезоне.

У ПСЖ одни из лучших игроков в мире, Мбаппе и Неймар, и именно они оживили игру парижан в определённый момент. Мы могли пропустить раньше, и это было бы лучше, так как пропускать в концовке всегда больнее. Мы сделали всё, что могли, в конце очень сложной и утомительной серии матчей, поэтому я могу только поблагодарить ребят", - приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

"Какие-то стандартные положения, парочка моментов, отдельные ситуации - это детали, которые определяют, кто идет дальше, а кто нет", - цитирует наставника "Аталанты" сайт УЕФА.

Напомним, что "Аталанта" вышла из группы Лиги Чемпионов, проиграв три первых матча. В частности, команда из Бергамо не пустила в плей-офф донецкий "Шахтер". В чемпионате Италии сезон 2019/2020 команда Гасперини завершила на третьем месте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
13.08.2020 в 09:24
Скажите Шахтеру спасибо за расслабон
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
13.08.2020 в 09:23
Итак выше головы прыгнули
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...