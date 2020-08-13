Гасперини о матче с ПСЖ: Лучше бы пропустили раньше, пропускать в концовке всегда больнее

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинале Лиги Чемпионов от "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:2. Парижане забили дважды на 90-й и 90+3-й минуте поединка.

"Самое обидное, что мы подошли так близко и решили, что действительно сможем добиться выдающегося результата. Конечно, мы удовлетворены тем, что провели отличную кампанию в Лиге чемпионов. Могу только поблагодарить игроков за всё, что они сделали в этом сезоне.

У ПСЖ одни из лучших игроков в мире, Мбаппе и Неймар, и именно они оживили игру парижан в определённый момент. Мы могли пропустить раньше, и это было бы лучше, так как пропускать в концовке всегда больнее. Мы сделали всё, что могли, в конце очень сложной и утомительной серии матчей, поэтому я могу только поблагодарить ребят", - приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

"Какие-то стандартные положения, парочка моментов, отдельные ситуации - это детали, которые определяют, кто идет дальше, а кто нет", - цитирует наставника "Аталанты" сайт УЕФА.

Напомним, что "Аталанта" вышла из группы Лиги Чемпионов, проиграв три первых матча. В частности, команда из Бергамо не пустила в плей-офф донецкий "Шахтер". В чемпионате Италии сезон 2019/2020 команда Гасперини завершила на третьем месте.