Лига Чемпионов
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Неймар о победе над Аталантой: Мы знали, что у нас будут шансы, которые мы сможем реализовать
А сейчас надо отдохнуть – устал до смерти
Нападающий ПСЖ
- Великолепный вечер. Нам было невероятно сложно. "Аталанта" – действительно классная команда. Они здорово играли весь матч, действовали агрессивно, плотно на каждом участке поля.
Мы знали, что у нас будут шансы, которые мы сможем реализовать. В целом мы провели хороший матч. А сейчас надо отдохнуть – я устал до смерти, но невероятно рад этой победе, – цитирует Неймара Football Italia.
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