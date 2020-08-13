Неймар о победе над Аталантой: Мы знали, что у нас будут шансы, которые мы сможем реализовать

Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал выход парижан в полуфинал Лиги чемпионов после матча с "Аталантой" (2:1).

- Великолепный вечер. Нам было невероятно сложно. "Аталанта" – действительно классная команда. Они здорово играли весь матч, действовали агрессивно, плотно на каждом участке поля.

Мы знали, что у нас будут шансы, которые мы сможем реализовать. В целом мы провели хороший матч. А сейчас надо отдохнуть – я устал до смерти, но невероятно рад этой победе, – цитирует Неймара Football Italia.