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Неймар о победе над Аталантой: Мы знали, что у нас будут шансы, которые мы сможем реализовать

Лига Чемпионов
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А сейчас надо отдохнуть – устал до смерти

Неймар о победе над Аталантой: Мы знали, что у нас будут шансы, которые мы сможем реализовать
Новина українською

Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал выход парижан в полуфинал Лиги чемпионов после матча с "Аталантой" (2:1).

- Великолепный вечер. Нам было невероятно сложно. "Аталанта" – действительно классная команда. Они здорово играли весь матч, действовали агрессивно, плотно на каждом участке поля.

Мы знали, что у нас будут шансы, которые мы сможем реализовать. В целом мы провели хороший матч. А сейчас надо отдохнуть – я устал до смерти, но невероятно рад этой победе, – цитирует Неймара Football Italia.

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В статье: Неймар Аталанта (Бергамо) Пари Сен-Жермен (Париж)
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