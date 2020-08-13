Эрик-Максим Шупо-Мотинг: Это был сумасшедший матч

Нападающий "ПСЖ" Эрик-Максим Шупо-Мотинг поделился эмоциями после победы над "Аталантой" (2:1).

- Мы уже выиграли четыре трофея в этом сезоне, но самый важный - этот. Мы действительно верим в себя. И мы добились своего сегодня. Все знают, что у нас есть великолепные игроки, но мы также хотели показать себя как команда. Это был большой шаг для нас в матче против очень хорошего соперника. Уважение "Аталанте", но я очень рад, что мы выиграли сегодня.

Когда я выходил на поле, то думал: "Мы не можем проиграть, мы не можем так вернуться домой". Я был уверен в себе и в команде, а остальное - уже история "ПСЖ". В команде у всех было хорошее предчувствие.

Это был сумасшедший матч. Думаю, мы до последнего момента показывали, что верим в себя. Было нелегко, потому что у нас были хорошие моменты, но, к сожалению, мы никак не могли забить.