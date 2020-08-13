Хавбек Аталанты: Сейчас нам очень больно, но завтра я буду гордиться нашей командой

Полузащитник "Аталанты" Мартен де Роон высказался о матче с "ПСЖ" и поражении в четвертьфинале Лиги Чемпионов (1:2).

- Мы хорошо сыграли в первом тайме: создали много проблем "ПСЖ", оказывали на них давление, имели шансы.

Во втором тайме мы сидели глубже. Нужно, чтобы защищались все 11 человек, и мы делали это очень хорошо до того досадного момента на последней минуте.

Сейчас нам очень больно, но завтра я буду гордиться нашей командой, - сказал де Роон.