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Хавбек Аталанты: Сейчас нам очень больно, но завтра я буду гордиться нашей командой
Немного не хватило бергамаскам для выхода в полуфинал
Полузащитник
- Мы хорошо сыграли в первом тайме: создали много проблем "ПСЖ", оказывали на них давление, имели шансы.
Во втором тайме мы сидели глубже. Нужно, чтобы защищались все 11 человек, и мы делали это очень хорошо до того досадного момента на последней минуте.
Сейчас нам очень больно, но завтра я буду гордиться нашей командой, - сказал де Роон.
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Источник:УЕФА
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