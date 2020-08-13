Новые голландцы и старое Катеначчо. О причинах провалов итальянских команд в Еврокубках

Вот уже второй сезон подряд в полуфинале Лиги Чемпионов не будет итальянских команд. А "Интер" в полуфинале Лиги Европы - прежде всего неудачник первого турнира. После выходов в четвёрку ЛЧ "Ромы" и "Ювентуса" в двух годах до этого казалось, что Серия А наконец-то возрождается как Еврокубковая сила. Зря казалось. Одна из главных причин неудачи - коронавирусный "форс-мажор". Ведь именно Италии пришлось доигрывать после него больше всех в бешеном темпе. В итоге многим не хватило кислорода. Но есть и другие причины. А именно - ошибки и недостатки самих команд. О них и поговорим.

Новые голландцы

Четыре года назад я сравнил Серию А с голландской Эредивизие. Отмечая прорыв молодёжи, уменьшение роли денег из-за снижения бюджетов, полную смену курса на атаку. С тех пор денег больше стало разве что у "Интера" с "Аталантой", да и последняя не спешит их тратить. Молодёжь застряла. А атака лишь расцветает. 1154 гола в нынешнем сезоне - лучший показатель Серии А за последние 68 лет и всех лиг Топ-5 в 21-ом веке. Та же "Аталанта" забила невероятные 116 во всех турнирах. Даже "Ювентус", слышащий за сезон в лиге лишь критику, выдал свой четвёртый результат по забитым за 59 лет (76).

Вместе с тем, "новые" голландцы вышли (опустились) и на уровень результатов "старых". Им повезло, что те упали ещё ниже. Для ПСВ 1/8 финала Лиги Чемпионов - уже событие, выход "Аякса" в полуфинал ЛЧ и финал Лиги Европы произвёл фурор, АЗ, "Твенте", "Витесс" и даже "Фейеноорд" вылетают от "Слована", "Кайрата", "Тренчина", "Ростова". В нынешнем сезоне "Рома" ни разу не переиграла "Вольфсбергер" и с огромным трудом, незаслуженно, прошла "Гент". "Лацио" проиграл "Клужу".

"Аталанта" получила 0:4 в Загребе. А "Наполи" прорвался из группы с "Генком" и "Зальцбургом" лишь в последнем туре.

Итальянские команды могут сколько угодно указывать на свою яркость, на несомненный подъём лиги. Серию А действительно очень приятно смотреть. Но вновь подтверждается, что её общий уровень невысок, а яркость и атакующий футбол к силе и успешности команды и лиги не имеют отношения. Если уж даже её вечный чемпион безропотно вылетает от седьмой команды Франции, проводящей свой худший сезон в 21-ом веке...

Да, к скромной "Аталанте" претензий быть почти не может. Наоборот - её сезон сказочный, феноменальный. Но что бы ответили болельщики кальчо 60-х, 80-х, 90-х, если, не называя имени и бюджета, рассказать им о вылете в четвертьфинале Лиги Чемпионов команды Серии А, забившей 116 мячей в сезоне, очаровавшей всю Европу своей игрой и подтвердившей место в ЛЧ и на следующий сезон? Они бы сказали: "Это неудачный результат".

Рекорды лузерства

Всегда побеждают немцы? Они проиграли столько же финалов Чемпионатов Мира и Европы, сколько выиграли. "Бавария"-1999, -2012, -2017 теряла победы в концовках либо в овертайме и также равна в финалах Лиги Чемпионов. Репутация победителей итальянцев также в последние годы получила немало ударов. Помним и "вместо сердца мусорное ведро" "Ювентуса", и поражение "Ромы" от "Порту" на 117-ой минуте, и гол того же ПСЖ в ворота "Наполи" на 90-ой и 1:1 "Интера" дома против немотивированного и слабого ПСВ. В Лиге Европы "Лацио" не хватило общего счёта 5:2 на 55-ой минуте второго матча.

В сезоне 2019/20 были побиты все рекорды лузерства. "Интер" проиграл с 1:0 против "Барселоны" и 2:0 против дортмундской "Боруссии", затем уступил второму составу "Барсы" на 86-ой минуте.

"Наполи" не выиграл абсолютно выигрышный домашний матч у каталонцев и в итоге вылетел. "Ювентус" пропустил в дебюте матча против "Лиона" и не вернулся. В Лиге Европы "Рома" из-за двух пропущенных на 90-ых минутах матчей против гладбахской "Боруссии" рано попала на "Севилью". А "Лацио" пропустил на 89-ой и 90-ой от "Селтика" и проиграл дважды, также позволил "Клужу" устроить камбек. И не вышел из группы.

"Аталанта" просто подтвердила общеитальянскую тенденцию. И в матче дома против "Шахтёра" в первом круге группового турнира, и вчера. Также год назад она уступила "Копенгагену" в Квалификации Лиги Европы в серии пенальти, два года назад - упустила победу над "Аполлоном" из Лимассола на 90-ой минуте, тогда же пропущенные от "Боруссии" Д на 83-ей и 90-ой превратили победу и ничью в ничью и поражение. То есть в вылет.

Назад, к Катеначчо

Причиной таких недоигрываний многие считают скатывание назад, в Италию. Голландцы и сами ещё те лузеры, все помнят три их финала Чемпионатов Мира и 2:3 феноменального "Аякса"-2019 на 90-ой минуте домашнего матча против "Тоттенхэма". Однако голландцы умирают с музыкой. Итальянские же команды, даже ярчайшие, под давлением вдруг вспоминают о катеначчо. При том, что обороняться в Италии ныне почти никто не учит и не умеет. Умевший в 80-90-х Пьетро Верховод даже заявляет: "Голы, которые забивают сейчас - оскорбление футбола. Защитники не умеют читать игру и двигаться без мяча".

Ещё в групповом турнире "Ювентус" красиво добыл 2:0 в гостях над "Атлетико", но отошёл в оборону и пропустил два удара головой. Один из них - на 90-ой минуте. Лионец Ауар слишком легко прорвался в его штрафную. "Лацио" и "Рома" также дважды пытались отбиться от "Селтика" и Гладбаха. "Наполи" не добивал "Барселону", а держал 1:0. "Интер" "сушил" в обоих матчах против своей "Боруссии" и пропустил слишком лёгкие прорывы Хакими. Даже ультраатакующая "Аталанта", оборона которой просто слаба, решила отбиваться минуты с 60-й. И в итоге пропустила внешне лёгкие голы из центра штрафной.

Пётр Иванович прав. Обороняться сейчас никто не умеет. Зачем тогда итальянцы пытаются?

Причины сломавшихся деталей

Пришло время прямых обвинений. Гасперини заявил о том, что в футболе такого уровня всё решают детали. Но ведь детали отточены у тех, кто больше организован и готов к ним. А слова "организация" и "готовность к Еврокубкам" в сезоне 2019/20 не об итальянских командах. Кроме "Аталанты". Да и последнюю в итоге прибило неудачно, неорганизованно открытым трансферным окном. Также отметим слишком долго проявляемые шаблонность и упрямство тренеров. И речь о Серии А, более столетия знаменитой прежде всего вариативностью и "хамелеонностью" наставников.

"Ювентус" назначил тренера без опыта на таком уровне, но с чёткой бескомпромиссной игровой концепцией. И не предоставил ему игроков для неё. Да и просто не усилил проблемные позиции правого вингера, правого защитника, центрфорварда, "реджисты". Маурицио Сарри пришлось встраивать в свою схему Криштиану Роналду, Дибалу. И через полгода он просто бросил, перестал стараться, поплыл по течению. Как результат - против "Лиона" команда играла уже практически без тренера. С Роналду и абсолютной пустотой в атаке. А травмировавшегося Дибалу заменил Оливьери, отыгравший до этого в лиге 37 минут.

"Наполи" осенью пережил полнейший ад, в котором виноваты и игроки, и тогдашний тренер, и президент. Дженнаро Гаттузо вытащил команду со дна, но к первому матчу против "Барселоны" она ещё не набрала нужную уверенность. А летом потеря интереса к лиге выключила её. Очень жарко было и в "Роме" - ссоры спортивного директора со всеми, вакуум власти в клубе, сага вокруг его продажи. Упрямый тренер-дебютант лиги. Паулу Фонсека в итоге поумнел, стал гибким тактически. А его команда закончила сезон в лиге 22-мя очками из 24-ёх возможных. Однако игровой и организационный фундамент "Севильи" мощнее.

"Интер", как и "Рому" и "Ювентус", подвела ранняя стадия нового проекта. И резкий скачок от предыдущего. Антонио Конте не получил все желаемые трансферы, регулярно грубо атаковал прессу и собственное руководство. Его нервная, как и тренер, команда после мощного начала просто отдавала ключи от игры сопернику, и в Европе это не прокатило.

"Аталанта" в решающий момент также отдала. А её обычно отличное руководство не усилило команду зимой. Потому и слишком много игравшие в лиге Алехандро Гомес и Ремо Фройлер вчера травмировались. Причём последний - когда все замены уже состоялись.

Кадровая ситуация в "Аталанте" и вправду была плачевной. Вместо трёх ушедших зимой центральных защитников пришли крайне неопытный хорват Шутало и почти не игравший два года Кальдара. А окончательно уехавших полузащитников Иличича и Тамеза не заменил никто. Что оставило всего пять компетентных человек на четыре позиции. Потому вчера самого Дувана Сапату заменил 19-летний Да Рива, на счету которого в карьере за первую команду ОДИН выход на 90-ОЙ минуте. В то время как главного форварда ПСЖ сменил Шупо-Мотинг, в резюме которого 45 голов в Бундеслиге с "Шальке", "Гамбургом" и другими.

P. S "Интер" ещё в игре и вполне способен взять Лигу Европы. Но отменит ли такой успех недотягивание "Аталанты" и провалы других четырёх команд? И его самого в Лиге Чемпионов? Августовскую часть Еврокубков Италия начала с пятью командами при тех же пяти у немцев и испанцев, четырёх у англичан и двух у французов. На сегодня у неё осталась одна, а у французов, англичан, немцев и испанцев - как минимум по две.