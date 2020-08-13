Герой футбольного дня. Неймар

Вообще тот факт, что "ПСЖ" прошел "Аталанту" в игре, где сразу полсостава парижан громко провалились, это фантастика.

Ведущая французская спортивная газета L’Equipe после игры выставила "своим" катастрофические оценки - у Икарди и Сарабии - по 2 из 10; у Гуйе - 4 из 10; у Берната и Эрреры - 5 из 10. Игроки "Аталанты" были оценены существенно выше, и это абсолютно справедливо. Как команда, они превзошли "ПСЖ", выглядели целостнее и как-то понятнее. Глядя на их действия, ясно было, во что парни играют.

У Парижа с этим исторически не складывается - здесь в эпоху шейхов тренеры регулярно тянут команду в одну степь, а звезды на поле - в другую. Так было и со Златаном, и с Кавани, и вот теперь, в эру Неймара-Мбаппе.

Другое дело, что индивидуальный класс этих двоих уж очень высок - и выйди они на поле со старта, "Аталанта" не продержалась бы и 89 минут. В одиночку, да еще и при полной пассивности партнеров по атакующему звену, Неймару пришлось в разы сложнее. Пришлось обыгрывать самому всех соперников, выходить на ударные позиции после индивидуальных действий, даже атаки начинать со своей половины. До сих пор сложно поверить, что один человек взвалил на себя столько и справился.

Да, перед глазами у болельщиков сейчас его промахи - мазал Неймар вчера эффектно, нечего сказать. Но соль в том, что все свои моменты бразилец сам же и создавал - обыгрывал, перехватывал, убегал на ворота. Ему не оказывали никакой помощи - он играл словно в вакууме, но защита "Аталанты" все равно трещала по швам.

16 обводок Неймара во вчерашнем четвертьфинале - это, на секунду, рекорд Лиги чемпионов за 12 лет. 9 заработанных на себе фолов - лучший показатель текущего розыгрыша. 7 ударов по воротам - лучший результат в матче.

"Аталанта" умеет терпеть, но тут уже еле держалась. Нужна была капля, чтобы переполнить чашу - и ею стал выход выздоровевшего Мбаппе. С этой минуты итальянцы были обречены.

Впечатленный Насер Аль-Хелаифи после игры на эмоциях даже пообещал сохранить бразильца "навсегда". Бедняга-шейх думает, что так можно играть под заказ - его заказ. Но это, конечно, неправда.

Перфоманс Неймара стал возможен благодаря его личной истории неуспехов в Лиги чемпионов. После ухода из "Барсы" бразилец регулярно получал травмы перед решающими матчами, а "ПСЖ" вылетал. Вчера было видно, насколько это рассердило форварда. Он землю был готов носом рыть, лишь бы все изменить.

Поэтому, да - он герой, хоть и без забитого гола (но с голевой передачей). Бразильца много и обоснованно ругали по ходу всей его карьеры, но здесь нужно отдать ему должное - он действительно выглядел, как топ-игрок.

Другое дело, что проблемы "Пари Сен-Жермена" это вообще не решает. Да, Неймар крут. Да, на подходе не менее крутой Мбаппе. Но за ними пропасть. Был еще Кейлор Навас, но и он получил травму, а все остальные - какой-то тихий ужас. Нельзя побеждать в Лиге чемпионов с Сарабией, Эреррой и "таким" Икарди. Даже Неймар не вытащит этот балласт в одиночку.

Любопытно, как Тухель будет решать эту проблему к полуфиналу. Чупо-Мотинг в старте? Паредес вместо Эрреры? Баккер как альтернатива Бернату? Короче, это все очень и очень интересно.