  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Барселона - Бавария. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Бавария. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Барселона - Бавария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.08.2020 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Барселона - Бавария. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Один из самых интересных матчей Лиги чемпионов по вывеске – противостояние "Барселоны" и "Баварии". Немцев называют одними из главных претендентов на победу в турнире, а каталонцы всегда грозные, пока в их составе есть Лионель Месси.

Матч четвертьфинала ЛЧ состоится в Португалии 14-го августа в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1". Также видео доступно в интернете на платформе Oll.tv.

В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция матча. В разделе "Лига чемпионов" – анонс и прогноз поединка от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов "Барселона" - "Бавария"?

  • Беларусь - Беларусь 5,
  • Хорватия - Planet Sport 1, Klik SPORT;
  • Венгрия - Spíler2;
  • Польша - TVP Sport Live Streaming, IPLA, TVP2, Polsat Sport Premium 1,
  • Испания - Movistar +, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dany_Red (Харьков)
13.08.2020 в 13:06
Вірю в Барсу, сподіваюсь на чудо
Ответить
0
0
avatar
Maldini (Киев)
13.08.2020 в 12:11
бУДЕТ СИЛЬНАЯ БОРЬБА.НО бАВАРИЯ ДОЛЖНА ПРОХОДИТЬ СЕГОДНЯШНЮЮ БАРСУ!Вековые игроки в Барсе не выдержат нагрузки сегодняшних баварцев!Постепенно вБарсе должны уходить "вековые"футы,увы.это веление времени!Месси и др.сделали своё дело-пора уходить!Нужно сказать ИМ спасибо!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...