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Барселона - Бавария. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Барселона - Бавария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.08.2020 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Один из самых интересных матчей Лиги чемпионов по вывеске – противостояние "Барселоны" и "Баварии". Немцев называют одними из главных претендентов на победу в турнире, а каталонцы всегда грозные, пока в их составе есть Лионель Месси.
Матч четвертьфинала ЛЧ состоится в Португалии 14-го августа в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1". Также видео доступно в интернете на платформе Oll.tv.
В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция матча. В разделе "Лига чемпионов" – анонс и прогноз поединка от Игоря Семйона >>>.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов "Барселона" - "Бавария"?
- Беларусь - Беларусь 5,
- Хорватия - Planet Sport 1, Klik SPORT;
- Венгрия - Spíler2;
- Польша - TVP Sport Live Streaming, IPLA, TVP2, Polsat Sport Premium 1,
- Испания - Movistar +, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.