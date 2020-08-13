Барселона - Бавария. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Один из самых интересных матчей Лиги чемпионов по вывеске – противостояние "Барселоны" и "Баварии". Немцев называют одними из главных претендентов на победу в турнире, а каталонцы всегда грозные, пока в их составе есть Лионель Месси.

Матч четвертьфинала ЛЧ состоится в Португалии 14-го августа в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – телеканал "Футбол 1". Также видео доступно в интернете на платформе Oll.tv.

В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция матча. В разделе "Лига чемпионов" – анонс и прогноз поединка от Игоря Семйона >>>.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов "Барселона" - "Бавария"?