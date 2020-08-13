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Президент ПСЖ: Все говорили, что мы не готовы к Лиге Чемпионов, но мы показали блестящий настрой

Лига Чемпионов
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А Неймар и Мбаппе останутся в команде

Президент ПСЖ: Все говорили, что мы не готовы к Лиге Чемпионов, но мы показали блестящий настрой
Новина українською

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи для RMC Sport прокомментировал победу команды в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой" (2:1).

- Это очень особенный день, просто прекрасный. Выход в полуфинал был необходим, чтобы изменить наш менталитет. Игроки отдались на 200 процентов, я очень горд. Все говорили, что "ПСЖ" не готов к Лиге Чемпионов, но мы показали блестящий настрой.

Мы всё ещё очень далеки от цели, но сейчас наши мысли не о финале, а о полуфинале. Неймар и Мбаппе входят в число лучших футболистом в мире. Неймар был лучшим игроком матча. Он многое поменял в команде.

И Неймар, и Мбаппе останутся. Они никогда не уйдут из "ПСЖ", - сказал Аль-Хелаифи.

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В статье: Неймар Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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