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Президент ПСЖ: Все говорили, что мы не готовы к Лиге Чемпионов, но мы показали блестящий настрой
А Неймар и Мбаппе останутся в команде
Президент
- Это очень особенный день, просто прекрасный. Выход в полуфинал был необходим, чтобы изменить наш менталитет. Игроки отдались на 200 процентов, я очень горд. Все говорили, что "ПСЖ" не готов к Лиге Чемпионов, но мы показали блестящий настрой.
Мы всё ещё очень далеки от цели, но сейчас наши мысли не о финале, а о полуфинале. Неймар и Мбаппе входят в число лучших футболистом в мире. Неймар был лучшим игроком матча. Он многое поменял в команде.
И Неймар, и Мбаппе останутся. Они никогда не уйдут из "ПСЖ", - сказал Аль-Хелаифи.