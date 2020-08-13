Сетьен: Левандовски - блестящий футболист, но Месси выше уровнем

Завтра состоится супер-матч - "Бавария" против "Барселоны". Наставник каталонцев Кике Сетьен на пресс-конференции отметил силу будущего противника.

"Готовимся очень серьезно. "Бавария" - совершенная команда. Они могут прессинговать, здорово обороняются, в атаке собраны очень острые исполнители. Наш соперник никогда не позволит спокойно разыгрывать мяч. Посмотрим, что мы сможем сделать против их прессинга. "Барселона" всегда делает ставку на контроль мяча, и прежде нам удавалось справляться с прессингом. Если получится и завтра, то все будет хорошо. Убежден, что тотального преимущества одной из команд мы завтра не увидим. В полуфинал выйдет тот, кто лучше воспользуется своими шансами".

Помимо этого, не избежал возможности сравнить Роберта Левандовски и Лео Месси.

"Левандовски - блестящий футболист, но я все-таки полагаю, что Лео Месси выше уровнем. Думаю, это очевидно. Да, Левандовски в отличной форме, забил 13 мячей в Лиге чемпионов, ему здорово подыгрывают одноклубники. Но в матче с "Наполи" все видели, что и Месси сейчас в порядке. Всем нам очень повезло, что такие мастера завтра выйдут на поле и порадуют нас своей игрой.

Месси, конечно же, нам очень поможет, но я всегда верил в командную игру. Нужно помогать Лионелю, отдавать ему мяч. Да, Месси способен создавать голы в одиночку. Но без помощи команды Лео бы не играл так ярко. Думаю, то же можно сказать и про любого другого нападающего".

Отметим, что до отмены Золотого Мяча, именно польский форвард - был главным претендентом на награду