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РБ Лейпциг - Атлетико 2:1. Торжество футбола

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Тактический мастер-класс от команды Нагельсманна

РБ Лейпциг - Атлетико 2:1. Торжество футбола
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“*** как играет “Лейпциг”, – заметил в своем твиттере Сеск Фабрегас в первом тайме. РБ удивил с первых минут своей смелостью, своим владением, своим желанием доминировать. “Атлетико” не изменял своей привычной пассивности. Но одно дело играть в таком стиле против “Барселоны”, “Реала” или “Ливерпуля”, а другое – против дебютанта четвертьфинала Лиги чемпионов и команды с меньшим бюджетом.

Тем не менее, в первом тайме штрафная площадка “Атлетико” было наглухо закрыта. Игроки “Лейпцига” очень грамотно насыщали зоны и пользовалась свободным пространством в подходах к владениями Облака, но ударов было очень мало.

Симеоне решил сделать ставку на Диего Косту, но она не сработала. Некогда славный форвард был просто не замечен центрбеком “Лейпцига” Дайотом Упамекано, выдавшим шикарный матч. Все атаки “Атлетико” строились через левый фланг, где прекрасное взаимодействие и скорость демонстрировали Карраско с Лоди.

В итоге первый тайм закончился со счетом 0:0. “Лейпциг” доминировал, но моментов практически не было.

Немецкой команде удалось воплотить в гол свое игровое преимущество на первых минутах второго тайма. Девять игроков “Лейпцига” поучаствовали в тщательно отработанной комбинации, которая закончилась голом Ольмо после паса Забитцера с фланга. “Лейпциг” показал, что может забивать и без Тимо Вернера.

Симеоне отреагировал на гол заменой Феликса. “Атлетико” продолжал давить на правый фланг “Лейпцига”, где было некомфортно Клостерманну и в результате бек сборной Германии привел необязательный пенальти, сфолив на Феликсе. Невиданная для Нагельсманна роскошь – Симеоне может себе позволить держать на скамейке 126-миллионного вундеркинда, превосходящего своим талантом всех остальных футболистов на поле.

РБ Лейпциг - Атлетико 2:1. Торжество футбола - изображение 1

Однако “Атлетико” не удалось додавить “Лейпциг” своим классом и талантом, как это вчера сделал “Пари Сен-Жермен” в матче с “Аталантой”. Победил командный футбол. В последние 30 минут игроки “Атлетико” слишком много позволяли Анхелиньо, но “Лейпцигу” все никак не удавалось вывести нужного игрока на ударную позицию. Удивительно, что в итоге этим футболистом стал 21-летний американец Тайлер Адамс, который вышел на замену для усиления защиты. Адамс открылся перед полукругом штрафной, получил мяч от Анхелиньо, и с помощью рикошета вколотил его в сетку. Это был его дебютный гол за “Лейпциг”. Как никогда вовремя.

В полуфинале Лиги чемпионов сыграют “Пари Сен-Жермен” и “РБ Лейпциг”. Можно отмахнуться от этого матча, как от противостояния катарских денег с клубом, который существует только ради маркетинга, но с другой стороны это будет встреча Томаса Тухеля с Юлианом Нагельсманном. Нагельсманн играл под руководством Тухеля в юниорской команде “Аугсбурга”, а затем работал на него скаутом. В свои 33 года он стал самым молодым тренером-полуфиналистом Лиги чемпионов, оставив за своей спиной таких опытных зубров как Жозе Моуриньо и Диего Симеоне.

РБ Лейпциг - Атлетико 2:1. Торжество футбола - изображение 2

Лига чемпионов, 1/4 финала. Лиссабон, “Жозе Алваладе”

“РБ Лейпциг” – “Атлетико” Мадрид 2:1

Голы: Ольмо 50, Адамс 88 – Феликс 71 (пен.)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Лаймер (Адамс 72), Кампль, Забитцер (Мукиэле 90+2), Анхелиньо – Ольмо (Шик 83), Нкунку (Айдара 83) – Поульсен

“Атлетико”: Облак – Ариас, Хименес, Савич, Триппьер – Карраско, Эррера (Феликс 58), Сауль, Коке (Фелипе 90+2) – Льоренте, Диего Коста (Мората 72)

Предупреждения: Клостерманн 70, Кампль 82, Айдара 87 – Лоди 62, Хименес 90+6

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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Комментарии (70)
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adidas77 (Cумы)
14.08.2020 в 01:34
До сих пор ума не приложу.Почему и как , этот тренер получает 40 лямов в год???
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+1
0
Algrab (Костопiль)
14.08.2020 в 01:01
По грі: сюрприз...
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+1
-1
Говард
14.08.2020 в 01:21
Три слова и пять точек... Это ШЕДЕВР! Сразу видно Мастера.. Отсёк всё ненужное. Браво!
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 00:50
Скорость решает. Побеждает кто бегает.
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 00:55
где усейн болт?
Ответить
0
-2
avatar
Loader (Днепр)
14.08.2020 в 00:56
Бегает, размахивая болтом.
+2
-2
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 00:57
Бухой что-ли?? Есть два вида спорта: легкая атлетика и футбол. Это так, для ликбеза.
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 01:00
oda1979 (Запорожье) 14.08.2020 в 00:50Скорость решает. Побеждает кто бегает. oda1979 (Запорожье) 14.08.2020 в 00:57Бухой что-ли?? Есть два вида спорта: легкая атлетика и футбол. Это так, для ликбеза. (с)бегать без мяча в футболе - это и есть лёгкая атлетика!
+1
0
Algrab (Костопiль)
14.08.2020 в 01:00
Та це в дєдулі звичний стан....
+2
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 01:01
Loader (Днепр) 14.08.2020 в 00:56Бегает, размахивая болтом. (с) видимо, в запорожье где-то))) на кичкасе)))
0
-1
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 01:02
Данецк-ты алпаеб???
+1
-2
avatar
Loader (Днепр)
14.08.2020 в 01:05
Ода, в силу малолетства, пропустил попытки занятия Усейна футболом. И как всегда, попытался вы.б..ся. Щеночек.
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 01:06
запорожье, учись излагать мысли корректно, иначе так и останешься на берегу днепра ждать "алые паруса" усейна болта))) и постоянно стрелять в молоко своими прогнозами из "недостоверных источников"!)))
+1
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 00:32
Верю в Барселону , очевидно в каком хорошем состоянии Сити , но "кагбЭ" у нас не получилось немецкого финала )))
Ответить
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 00:41
типа месси водрузит флаг на рейхстаге?)))
Ответить
0
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 00:45
Если будет немецкий финал , то Месси вообще не при делах )
0
-1
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 00:48
Меське завтра Левандовски водрузит флаг куда надо
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 00:48
я понял, о чём ты написал, но соединил начало и окончание твоего "прогноза")))
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 00:51
oda1979 (Запорожье) 14.08.2020 в 00:48, пля, почему вы - такие неуёмные прогнозисты - до сих пор не миллионеры? ставь в конторе тыщ 10-15 баксов - это будет для тебя лучше, чем постоянно балаболить наугад
0
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 00:52
То не было прогнозом :)На бумаге и по букмекерам финал ПСЖ-Сити . Мне естественно хотелось бы видеть Барселону в финале . А третий альтернативный вариант как раз таки Лейбциг Бавария )
0
-1
avatar
okolegko (Київ)
14.08.2020 в 01:00
Мені так здається, що сьогодні букмекери також прогнозували перемогу Атлетико. А як вийшло, як вийшло...
0
0
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okolegko (Київ)
14.08.2020 в 00:25
Хтось там лапшав, що іспанський футбол "на підйомі" і Атлетико пройде Лейпціг... Ну-ну. Далі буде
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+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
14.08.2020 в 00:28
А что будет? Сегодня встреча двух крутых команд, достойная финала. Сыграют и кто-то выиграет. Зрители, скорее всего , получат удовольствие от просмотра.
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0
-1
avatar
okolegko (Київ)
14.08.2020 в 00:30
Я звертався до конкретної людини, яка стверджувала, що епоха іспанського футболу продовжується і Атлетико легко пройде Лейпціг
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+1
-1
adidas77 (Cумы)
14.08.2020 в 01:18
okolegko (Київ) Вы про 20 лет доминирования испанского клубного футбола, кому рассказываете? Малолеткам? Что это за чушь? А эра итальянского футбола куда делась, в эти ваши 20 лет испанского футбола?А немцы так же не всплывали в эти ваши 20 лет или англичане?
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 00:33
Вам не надоело меняться лигами ?))) Гранды одни и те же , каждый год
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0
-3
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Romerik (YNWA)
14.08.2020 в 00:35
Вот тут согласен. Решает не лига а гранды... А кто далее идёт, то все шлак с обоих сторон...
0
0
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okolegko (Київ)
14.08.2020 в 00:46
Зовсім не згоден. Цей "шлак" дає коефіцієнти УЕФА і лідерство того чи іншого чемпіонату. Достатньо подивитися ці показники за останні три сезони (включно з поточним), і маємо лідерство АПЛ. До цього це лідерство (протягом 20 років, з певними річними проміжками) впевнено тримала Ла Ліга. Зрозуміло навіть чому. Нині настала епоха АПЛ
0
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 00:49
Та ты уже успокойся со своими коэффициентами УЕФА они считаются по сумме 5 лет , кажется. И там ни АПЛ ни Ла лига своего не упускает никогда
0
0
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okolegko (Київ)
14.08.2020 в 00:58
Вони рахуються за сумою п’яти років по всім клубам, а не лише по "грандам". Тому твоє зауваження гуляє десь далеко від істини. Ще раз передивися коефіцієнти. Жодного разу за останні 20 років не було випадків, щоб якась ліга, крім іспанської, набирала найбільшу кількість балів (яка є показником сили чемпіонату)
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 01:16
Я с тобой соглашусь , что на перспективу АПЛ возможно вырвется в лидеры . У них сейчас там бюджеты серьезные у всех , но Реал , Барселона , Атлетико , ПСЖ, Бавария ,Ювентус , Интер Боруссия точно переживут это. И ты же сам знаешь , что если в чемпионате увеличивается количество "слотов" под еврокубки и туда прорывается какое-то дно и сливает все что можно осенью , то автоматически тянет свой чемпионат на дно. Так как количество заработанных очков делится на количество команд учавствующих от лиги. Так шо тут бабка на двое гадала . Но повторюсь , на перспективу АПЛ смотрится первым номер сейчас
0
0
adidas77 (Cумы)
14.08.2020 в 01:29
okolegko (Київ) С 2000 го по 2010 года. Итальянцы - 3 раза брали Лигу Чемпионов. Испанцы - 3 раза. Англия - 2 раза. Немцы - 1 раз. Португальцы - 1раз. Я извиняюсь, где здесь тотальное превосходство Испании???Вы шо то говорили о 20 ти годах?Мы говорим о сильнейшем турнире, именно о Лиге Чемпионов естественно!
0
0
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okolegko (Київ)
14.08.2020 в 01:29
For ЯрыЛо. Ну нарешті, хоч хтось сприймає дійсність, як вона є. Респект
0
0
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okolegko (Київ)
14.08.2020 в 01:34
For adidas77. Я кажу про загальний коефіцієнт, який набирала та чи інша ліга кожного сезону. І він не завжди співпадав з представником, який вигравав Лігу Чемпіонів чи УЕФА. А саме набрана кількість балів усіма командами відображає дійсну силу чемпіонату. І лідер змінився
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 00:24
Я ещё в декабре писал , что Лейбциг кого хочешь прикрутит в плэй-офф
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 00:25
и даже монреаль канадиенс?)))
Ответить
+1
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 00:38
Я даже такой команды не знаю)))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 00:39
я тоже! просто набор букв, который первый на ум пришёл)))
+1
-1
avatar
Loader (Днепр)
14.08.2020 в 00:25
Возможно, ты был уже в теме о коронавирусе, злодей эдакий?
Ответить
0
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 00:30
Если честно, я по сей день не могу понять - вирус этот есть или нас всех нае**ли
0
-2
avatar
Loader (Днепр)
14.08.2020 в 00:32
Даже и не знаю... Может, ты и есть вирус? Отрицание является подтверждением...
0
-2
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 00:38
Это вряд-ли )))) хотелось бы , чтобы этот цирк уже закончился
0
0
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Loader (Днепр)
14.08.2020 в 00:42
Согласен, что с цирком пора уже заканчивать. Я, например, не очень завишу от всей этой беготни, но проблемы въезда-выезда достали.
0
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 00:47
Вот и я о том же , в марте не поехал в Грецию , в апреле с друзьями из Польши должны были ехать в чудо алкогольный тур с перерывами на Освенцим, Краков , енерджилэнд и "морське око" . Потом уже отпустило и мысли были просто "а будет ли работа " и сейчас как в сраном совке , почти никуда нельзя выехать
0
-1
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Loader (Днепр)
14.08.2020 в 00:53
Поэтому нам и стоит привыкать к обращению "Товарищ". Мы катимся обратно в совковую ж..у и опять выезд за пределы будет каким то подарком. Может, вирус придумал Лукашенко?
0
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 01:23
Не знаю воспользуется ли , но Лукашенко уже купил билеты на Ростов)
0
0
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Romerik (YNWA)
14.08.2020 в 00:14
Судячи по розкладу ігор, мені здається що далі проходить завтра Барса, яку б там Баварію страшну не малювали. Далі Сіті вибиває французів, і потім каталонців. А парижани німців. І я чогось на 90% впевнений що нас чекає фінал двох шейхів...
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0
-2
Говард
14.08.2020 в 00:17
АПЛовец по другому бы и не сказал..
Ответить
0
0
avatar
Romerik (YNWA)
14.08.2020 в 00:19
Обоснуй...
0
0
Говард
14.08.2020 в 00:22
А почему не Барса в финале, если она пройдёт саму Баварию, болельщик Ливера? Твой коммент и есть обоснование моего.
0
0
avatar
okolegko (Київ)
14.08.2020 в 00:28
У когось із логікою певні проблеми...
0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
14.08.2020 в 00:32
Все просто: Левандовски обычно не забивает в важных матчах, когда нужно делать разницу в решающих стадиях лч. А учитывая один матч, то может вообще не пойти, и плюс там Боатенг в защите. Вот увидишь, что Барселона завтра своё возьмёт.. Лион даже рассматривать не буду в качестве полуфиналистов... А далее судя по сезону, и по последних матчах в частности могу сказать что сити на голову быстрее центра каталонцев, плюс их интенсивный прессинг - и это сделает разницу.. Что мы видели на примере Мадрида, когда только сити ускорялся, то защитники Реал в панике суетились, и не знали что им делать при защите, а при владении Мадрида и прессинге Сити разницу показал Варан... В полуфинале не верю в Лейпциг вообще...
0
0
Говард
14.08.2020 в 01:02
Ого! Обосновал так обосновал!
0
0
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2020 в 00:10
Ну все. теперь ПСЖ в финале.
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 00:13
ты из будущего? какой курс там у вас?
Ответить
+2
-2
DK с 6 лет (Киев)
14.08.2020 в 00:16
Ещё не факт...
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.08.2020 в 00:09
тупое поражение матрасов, хоть и абсолютно заслуженное. Надеюсь Париж сделает из фк лимонад жюльен
Ответить
0
-1
avatar
Romerik (YNWA)
14.08.2020 в 00:07
А чого ж то сьогодні "великояйцевий" не поставив автобус проти німців. А може тому що порахували що слабший суперник... Тепер валіть на свою парковку, антифутбольщики...
Ответить
+6
0
avatar
Loader (Днепр)
14.08.2020 в 00:05
То, что не смогла Аталанта, сделал Лейпциг.
Ответить
+6
-1
Говард
14.08.2020 в 00:10
Немецкое качество однако.
Ответить
+2
0
avatar
Loader (Днепр)
14.08.2020 в 00:20
Red Bull, возможно?
0
-1
hemp4367 (Київ)
14.08.2020 в 00:03
Класс.Антифутбол побеждён.
Ответить
+7
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 00:05
полуфинал против писиG будет интересным
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 00:07
кстати, футбольная справедливость наказала антиногомячистов рикошетом! вот так бы против всех "симеоновцев" везло
Ответить
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.08.2020 в 00:11
а чем тебе насолили симеоновцы?)
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 00:14
нудные они и противные
+4
-1
avatar
okolegko (Київ)
14.08.2020 в 00:35
Тут я з колаборантом повністю згоден
+1
-1
Говард
14.08.2020 в 00:02
Окей!
Ответить
+4
0
ГенриВол (Волочиськ)
14.08.2020 в 00:01
Молодці.
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 00:00
отлично!
Ответить
+5
-1


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