РБ Лейпциг - Атлетико 2:1. Торжество футбола

“*** как играет “Лейпциг”, – заметил в своем твиттере Сеск Фабрегас в первом тайме. РБ удивил с первых минут своей смелостью, своим владением, своим желанием доминировать. “Атлетико” не изменял своей привычной пассивности. Но одно дело играть в таком стиле против “Барселоны”, “Реала” или “Ливерпуля”, а другое – против дебютанта четвертьфинала Лиги чемпионов и команды с меньшим бюджетом.

Тем не менее, в первом тайме штрафная площадка “Атлетико” было наглухо закрыта. Игроки “Лейпцига” очень грамотно насыщали зоны и пользовалась свободным пространством в подходах к владениями Облака, но ударов было очень мало.

Симеоне решил сделать ставку на Диего Косту, но она не сработала. Некогда славный форвард был просто не замечен центрбеком “Лейпцига” Дайотом Упамекано, выдавшим шикарный матч. Все атаки “Атлетико” строились через левый фланг, где прекрасное взаимодействие и скорость демонстрировали Карраско с Лоди.

В итоге первый тайм закончился со счетом 0:0. “Лейпциг” доминировал, но моментов практически не было.

Немецкой команде удалось воплотить в гол свое игровое преимущество на первых минутах второго тайма. Девять игроков “Лейпцига” поучаствовали в тщательно отработанной комбинации, которая закончилась голом Ольмо после паса Забитцера с фланга. “Лейпциг” показал, что может забивать и без Тимо Вернера.

Симеоне отреагировал на гол заменой Феликса. “Атлетико” продолжал давить на правый фланг “Лейпцига”, где было некомфортно Клостерманну и в результате бек сборной Германии привел необязательный пенальти, сфолив на Феликсе. Невиданная для Нагельсманна роскошь – Симеоне может себе позволить держать на скамейке 126-миллионного вундеркинда, превосходящего своим талантом всех остальных футболистов на поле.

Однако “Атлетико” не удалось додавить “Лейпциг” своим классом и талантом, как это вчера сделал “Пари Сен-Жермен” в матче с “Аталантой”. Победил командный футбол. В последние 30 минут игроки “Атлетико” слишком много позволяли Анхелиньо, но “Лейпцигу” все никак не удавалось вывести нужного игрока на ударную позицию. Удивительно, что в итоге этим футболистом стал 21-летний американец Тайлер Адамс, который вышел на замену для усиления защиты. Адамс открылся перед полукругом штрафной, получил мяч от Анхелиньо, и с помощью рикошета вколотил его в сетку. Это был его дебютный гол за “Лейпциг”. Как никогда вовремя.

В полуфинале Лиги чемпионов сыграют “Пари Сен-Жермен” и “РБ Лейпциг”. Можно отмахнуться от этого матча, как от противостояния катарских денег с клубом, который существует только ради маркетинга, но с другой стороны это будет встреча Томаса Тухеля с Юлианом Нагельсманном. Нагельсманн играл под руководством Тухеля в юниорской команде “Аугсбурга”, а затем работал на него скаутом. В свои 33 года он стал самым молодым тренером-полуфиналистом Лиги чемпионов, оставив за своей спиной таких опытных зубров как Жозе Моуриньо и Диего Симеоне.

Лига чемпионов, 1/4 финала. Лиссабон, “Жозе Алваладе”

“РБ Лейпциг” – “Атлетико” Мадрид 2:1

Голы: Ольмо 50, Адамс 88 – Феликс 71 (пен.)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг – Лаймер (Адамс 72), Кампль, Забитцер (Мукиэле 90+2), Анхелиньо – Ольмо (Шик 83), Нкунку (Айдара 83) – Поульсен

“Атлетико”: Облак – Ариас, Хименес, Савич, Триппьер – Карраско, Эррера (Феликс 58), Сауль, Коке (Фелипе 90+2) – Льоренте, Диего Коста (Мората 72)

Предупреждения: Клостерманн 70, Кампль 82, Айдара 87 – Лоди 62, Хименес 90+6