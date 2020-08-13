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Тренер Баварии: Мы прикидывали, как можно остановить Месси. Но я, конечно же, ничего не скажу

Лига Чемпионов
(1 голосов)

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Тренер Баварии: Мы прикидывали, как можно остановить Месси. Но я, конечно же, ничего не скажу
UA-Футбол
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Главный тренер "Баварии" Ханси Флик рассказал, как его клуб планирует остановить Лео Месси. Завтра им играть с "Барселоной".

"Левандовски и Месси сравнивать нельзя. Левандовски - это центрфорвард мирового класса. Он всегда будет забивать и раздавать голевые передачи. Лионель Месси в последние годы очевидно был лучшим футболистом планеты. Это выдающийся талант. Даже не знаю, появится ли в будущем игрок такого уровня.

Мы прикидывали, как можно остановить Месси. Но я, конечно же, ничего не скажу. Самое главное - играть против него командно. Нужно действовать умно, чтобы Месси начал испытывать давление", - приводит слова наставника сайт УЕФА.

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Отметим, что завтрашний матч начнется в 22:00. Победитель сыграет против триумфатора пары "Лион" - "Ман Сити".

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В статье: Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Барселона Ханси Флик
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
13.08.2020 в 23:35
Защита Баварии без проблем проглотит завтра Месси. А командной игры у Барселоны все равно нет.
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