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Тренер Баварии: Мы прикидывали, как можно остановить Месси. Но я, конечно же, ничего не скажу
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Главный тренер "Баварии" Ханси Флик рассказал, как его клуб планирует остановить Лео Месси. Завтра им
"Левандовски и Месси сравнивать нельзя. Левандовски - это центрфорвард мирового класса. Он всегда будет забивать и раздавать голевые передачи. Лионель Месси в последние годы очевидно был лучшим футболистом планеты. Это выдающийся талант. Даже не знаю, появится ли в будущем игрок такого уровня.
Мы прикидывали, как можно остановить Месси. Но я, конечно же, ничего не скажу. Самое главное - играть против него командно. Нужно действовать умно, чтобы Месси начал испытывать давление", - приводит слова наставника сайт УЕФА.
Отметим, что завтрашний матч начнется в 22:00. Победитель сыграет против триумфатора пары "Лион" - "Ман Сити".