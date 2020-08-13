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РБ Лейпциг - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Ждем сенсации?

РБ Лейпциг - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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В борьбе за путевку в полуфинал ЛЧ встретились "Атлетико" и "РБ Лейпциг". В 1/2 финала их уже ждет "ПСЖ".

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Зрители у экранов увидели не самый веселый первый тайм, в котором голов забито не было. Вторая половина развивалась чуть интереснее - в самом её начале удалось забить Дани Ольмо. "Атлетико" выровнял положение после выхода Фелиша. 126-миллионный игрок вначале заработал пенальти, а после его идеально исполнил.

Дополнительное время было уже близко, но не самый логичный гол приблизил немецкую команду в полуфинал - его забил Адамс.

Гол Фелиша

Гол Ольмо

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В статье: Атлетико (Мадрид) РБ Лейпциг Жоау Фелиш Дани Ольмо
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