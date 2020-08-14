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Диего Симеоне: Атлетико заслуженно вылетает из Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Эль Чоло признал, что соперник был лучшим

Диего Симеоне: Атлетико заслуженно вылетает из Лиги Чемпионов
Новина українською

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение его команды в четвертьфинале Лиги Чемпионов от "Лейпцига" со счетом 1:2.

"Мы выложились на все 100%. Нам было сложно выигрывать единоборства, они были быстрее. Это был долгий год, на нас давило возвращение в Лигу чемпионов.

Мы не смогли сыграть так, как хотели. Мне понравился огромный энтузиазм и свежесть "Лейпцига". Нам нет никаких оправданий. Мы выложились на полную, прошли в четвертьфинал. Мы заслуженно вылетаем и должны поздравить наших соперников".

Добавим, что у мадридской команды прервалась серия из 19 матчей без поражений. "Лейпциг" в полуфинале сыграет с "Пари Сен-Жермен", который на этой стадии выбил "Аталанту".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне РБ Лейпциг
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