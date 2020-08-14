Тренер Лейпцига назвал главные составляющие победы над Атлетико

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн поделился эмоциями от победы в четвертьфинале Лиги Чемпионов над "Атлетико" со счетом 2:1.

Это нормально, что вам хочется большего, когда вы проходите в следующий раунд. Сегодня мы счастливы, а завтра начнем думать о "ПСЖ". Это будет еще одна сложная игра, но у нас будет план на нее. Нам не удалось создать много моментов в первом тайме, но мы очень хорошо защищались. Против "Атлетико" у вас не будет слишком много возможностей в третьей зоне. Сегодня решающую роль сыграла наша атакующая игра. У "Атлетико" было мало моментов, мы создали больше.