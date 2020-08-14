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Юлиан Нагельсманн установил уникальное достижение Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Немецкий тренер продолжает переписывать рекорды

Юлиан Нагельсманн установил уникальное достижение Лиги Чемпионов
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Победив "Атлетико" со счетом 2:1, главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории, которому удавалось выйти в полуфинал Лиги Чемпионов.

Сейчас немецкому специалисту всего 33 года и три недели (он родился 23 июля 1987-го). До этого рекорд принадлежал французу Дидье Дешаму. В 2004-м он вывел "Монако" в полуфинал Лиги Чемпионов в возрасте 35 лет и семи месяцев.

Интересно, что и "Лейпциг" стал самым молодым клубом, которому удалось достичь таких высот в главном клубном турнире Европы. Сейчас быками 11 лет с момента основания.

Напомним, что в полуфинале "Лейпциг" сыграет с "Пари Сен-Жермен", который вышел в полуфинал впервые за 25 лет. Матч состоится 18-го августа.

Читайте такжеРБ Лейпциг - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча
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В статье: РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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