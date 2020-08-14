Один на один. Как де Йонг шутя поиздевался над Дембеле. ВИДЕО

В свое время "Барселона" заплатила за французского вингера Усмана Дембеле впечатляющие 138 млн евро (по информации transfermarkt). На сегодня этот переход рискует стать одним из главных провалов каталонцев на трансферном рынке, поскольку Усман из-за постоянных травм никак не может закрепиться в основном составе.

Нельзя сказать, что идеально вписался в команду и Френки Де Йонг, который стоил "Барселоне" значительно дешевле - "всего" 75 млн. Впрочем, все может измениться очень быстро. Например, если каталонцы пройдут "Баварию" в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Успех в противостоянии с таким соперником позволит почувствовать уверенность и поверить в команду.

Именно сегодня, в пятницу, 14 августа, и состоится эпическое противостояние. Пока больше шансов выйти в основе у Де Йонга. По крайней мере, Кике Сетьен значительно чаще использует Фрэнки в основе, тогда как Усману будет трудно вытеснить кого-то из атакующей тройки Месси - Суарес - Гризманн. И судя по видео, которое опубликовала пресс-служба "Барселоны", голландец пока явно находится в лучшей форме, чем его партнер.