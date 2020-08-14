Видаль: Матч с Баварией будет немного странным для меня

Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль с 2015 по 2018 год защищал цвета "Баварии", в составе которой три раза становился чемпионом Германии, один раз брал кубок Германии и дважды суперкубок. С момента перехода в "Барселону" 33-летний чилиец впервые сыграет против своего бывшего клуба. В интервью пресс-службе мюнхенского клуба Видаль поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках четверьфинала Лиги чемпионов

- Это будет очень интенсивный матч на самом высоком уровне. Это будет как финал. Команда, которая сможет лучше показать свою игру, пройдет дальше - и я надеюсь, что это будем мы! Сейчас мы находимся в очень хорошей форме.

- Вы будете играть в Лиссабоне на нейтральном поле. Этот факт окажет какое-то влияние?

- Я думаю, что на этом уровне, с двумя командами, в составах которых играют лучшие футболисты мира, это не будет играть большого значения. Победит та команда, которая больше извлечет из своих возможностей. Команда, которая будет играть лучше, победит.

- Будет ли этот матч лично для тебя особенным ввиду твоего "баварского" прошлого?

- Да, это будет немного странно. Я знал, что когда-нибудь это может произойти, но все равно чувство довольно странное. В Мюнхене я провел замечательные годы с игроками, которые теперь будут моими соперниками. Между нами сохранилась сильная связь, но я должен защищать цвета "Барселоны". Я благодарен "Барселоне" за любовь и доверие, которую мне здесь подарили. Поэтому в пятницу я покажу лучшее, на что способен".

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- Думаешь ли ты, что "Барселона" сможет воспользоваться твоими знаниями о "Баварии" и ее игроках?

- Я не знаю. Но я знаю намного больше, чем люди могут увидеть по телевизору или на поле. Каждый знает игроков "Баварии", как и игроков "Барселоны". Когда эти две команды играют в чемпионатах или в Лиге чемпионов, смотрит весь мир. Я могу рассказать, как парни ведут себя в раздевалке или что-то подобное. Но каждый матч уникален, и мы знаем какими качествами обладают обе команды.

- Ты поддерживаешь контакт с кем-то из своих бывших товарищей по команде?

- Да, конечно! Почти со всеми. С Жеромом Боатенгом, Давидом Алабой, Тьяго и Хави Мартинесом, также с Томасом Мюллером и Робертом Левандовски. Со всеми ими меня связывает большая дружба. Вместе мы пережили три великолепных года.

- Дуэль с кем из бывших товарищей ты ждешь с особым нетерпением?

- Я в предвкушении встречи со всеми. Все они футболисты абсолютного топ-уровня, именно поэтому они играют в "Баварии" Мюнхен. Они входят в число лучших футболистов мира, поэтому это будет захватывающий матч, но в то же время со смешанными чувствами. Лучшая команда победит, и мы подходим к матчу в хорошей форме. Все могут с предвкушением ждать классного матча.

- Твое самое любимое воспоминание о "Баварии"?

- У меня осталось много замечательных воспоминаний о том, как мы вместе поднимали трофеи. Замечательный момент был, когда я прощался со своими товарищами по команде, так как многие не хотели, чтобы я уходил. Но я должен был расти, искать свое предназначение, и теперь я счастлив. Это был один из лучших периодов моей жизни, так как я чувствовал, что товарищи поддерживали меня, уважали и любили.