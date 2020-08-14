Барселона - Бавария. Студия перед матчем. LIVE

Наш марафон Лиги чемпионов продолжается!

Уже через несколько часов состоится один из самых интересных матчей на стадии 1/4 финала главного европейского турнира. Сможет ли Месси снова всех спасти и вывести "Барселону" в полуфинал? Или Роберт Левандовски продолжит доказывать, что он лучший футболист этого сезона? Вместе с вами выяснять это будет Егор Бобко в компании эксперта по немецкому футболу Бориса Сорокина и специалиста по испанскому первенству Игоря Семйона.

Стартуем уже в 21:20!

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