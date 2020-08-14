Румменигге: Месси? Еще никто не проходил Дэвиса в этом сезоне

В четвертьфинале Лиги Чемпионов сыграют "Бавария" и "Барселона" . Председатель правления мюнхенцов Карл-Хайнц Румменигге уверен, что его клубу по силам остановить Лео Месси.

"Если Месси будет играть на фланге Дэвиса, тот с ним справится. Еще никто не убежал и не обошел его на дриблинге в этом сезоне", - приводит слова Румменигге сайт УЕФА.

Отметим, что перед матчем на youtube-канале UA-Футбол пройдет студия, которая будет посвященна данному противостоянию.