Лига Чемпионов
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Румменигге: Месси? Еще никто не проходил Дэвиса в этом сезоне
Аргентинец может стать первым
В четвертьфинале Лиги Чемпионов
"Если Месси будет играть на фланге Дэвиса, тот с ним справится. Еще никто не убежал и не обошел его на дриблинге в этом сезоне", - приводит слова Румменигге сайт УЕФА.
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Отметим, что перед матчем на youtube-канале UA-Футбол пройдет студия, которая будет посвященна данному противостоянию.
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