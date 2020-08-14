  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Румменигге: Месси? Еще никто не проходил Дэвиса в этом сезоне
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Румменигге: Месси? Еще никто не проходил Дэвиса в этом сезоне

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Аргентинец может стать первым

Румменигге: Месси? Еще никто не проходил Дэвиса в этом сезоне
UA-Футбол
Новина українською

В четвертьфинале Лиги Чемпионов сыграют "Бавария" и "Барселона". Председатель правления мюнхенцов Карл-Хайнц Румменигге уверен, что его клубу по силам остановить Лео Месси.

"Если Месси будет играть на фланге Дэвиса, тот с ним справится. Еще никто не убежал и не обошел его на дриблинге в этом сезоне", - приводит слова Румменигге сайт УЕФА.

Читайте такжеТренер Баварии: Мы прикидывали, как можно остановить Месси. Но я, конечно же, ничего не скажу

Отметим, что перед матчем на youtube-канале UA-Футбол пройдет студия, которая будет посвященна данному противостоянию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге Барселона Альфонсо Дэвис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...