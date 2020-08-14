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Шикарный ассист Горецки и идеальное завершение Гнабри, которое похоронило шансы Барселоны

Лига Чемпионов
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Красивый гол

Шикарный ассист Горецки и идеальное завершение Гнабри, которое похоронило шансы Барселоны
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" попала под каток "Баварии". После первого тайма счет уже 4:1 в пользу команды Флика.

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Отдельно стоит отметить гол Сержа Гнабри. Даже не сам удар вингера, а скорее передачу Леона Горецки из глубины. Сегодня у команды Флика получается все.

Отметим, что видео все голов и обзор матча вы можете увидеть здесь.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Леон Горецка Серж Гнабри
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