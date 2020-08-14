Шикарный ассист Горецки и идеальное завершение Гнабри, которое похоронило шансы Барселоны

Каталонская "Барселона" попала под каток "Баварии". После первого тайма счет уже 4:1 в пользу команды Флика.

Отдельно стоит отметить гол Сержа Гнабри. Даже не сам удар вингера, а скорее передачу Леона Горецки из глубины. Сегодня у команды Флика получается все.