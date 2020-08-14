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ЛЧ. Барселона - Бавария 2:8. Немецкое кино для взрослых
Позор, от которого не отмыться
Португалия. Стадион "да Луш"
"Барселона" - "Бавария" 2:8
Голы: Давид Алаба 7 (авт.), Луис Суарес 57 - Томас Мюллер 4, Иван Перишич 21, Серж Гнабри 27, Томас Мюллер 31, Йозуа Киммих 63, Роберт Левандовски 82, Филиппе Коутиньо 85, Филиппе Коутиньо 89
"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Херард Пике, Серхио Бускетс (Анссумане Фати 70), Клеман Лангле, Луис Суарес, Лионель Месси, Хорди Альба, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Серхи Роберто (Антуан Гризманн 46)
"Бавария": Мануэль Нойер, Тьяго Алькантара, Роберт Левандовски, Иван Перишич (Кингсли Коман 67), Жером Боатенг (Никлас Зюле 76), Леон Горецтка (Корентен Толиссо 84), Альфонсо Дэвис (Лукас Эрнандес 84), Томас Мюллер, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Серж Гнабри (Филиппе Коутиньо 75)
Предупреждения: Луис Суарес 54, Хорди Альба 60 - Жером Боатенг 42, Альфонсо Дэвис 52, Йозуа Киммих 85