ЛЧ. Барселона - Бавария 2:8. Немецкое кино для взрослых

Я полный идиот, надеявшиеся на проход барсы в своем прогнозе. Признаю это... Этой команде, точнее этому стаду( да простят меня болельщики барсы),поможет только полная чистка клуба, от игроков до президента... Всю линию защиты нах... Полузащиту половину нах.. Атаку тоже половину нах...