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ЛЧ. Барселона - Бавария 2:8. Немецкое кино для взрослых

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Позор, от которого не отмыться

ЛЧ. Барселона - Бавария 2:8. Немецкое кино для взрослых
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Португалия. Стадион "да Луш"
"Барселона" - "Бавария" 2:8
Голы: Давид Алаба 7 (авт.), Луис Суарес 57 - Томас Мюллер 4, Иван Перишич 21, Серж Гнабри 27, Томас Мюллер 31, Йозуа Киммих 63, Роберт Левандовски 82, Филиппе Коутиньо 85, Филиппе Коутиньо 89

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Херард Пике, Серхио Бускетс (Анссумане Фати 70), Клеман Лангле, Луис Суарес, Лионель Месси, Хорди Альба, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Серхи Роберто (Антуан Гризманн 46)

"Бавария": Мануэль Нойер, Тьяго Алькантара, Роберт Левандовски, Иван Перишич (Кингсли Коман 67), Жером Боатенг (Никлас Зюле 76), Леон Горецтка (Корентен Толиссо 84), Альфонсо Дэвис (Лукас Эрнандес 84), Томас Мюллер, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Серж Гнабри (Филиппе Коутиньо 75)

Предупреждения: Луис Суарес 54, Хорди Альба 60 - Жером Боатенг 42, Альфонсо Дэвис 52, Йозуа Киммих 85

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона
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Комментарии (25)
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Лекарь (село Дарница)
14.08.2020 в 23:53
Народ, кто последний гол забил? А то на этом сайте все через задницу.
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Konomist@mail.ru (Запорожье)
14.08.2020 в 23:52
Заочно зм разыграли в этом матче
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0
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:53
Месси?
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:52
Это было жесточайше порно..
Ответить
0
0
Alex.696 (Немирів)
14.08.2020 в 23:52
Пересфсьокупіл!!!!
Ответить
0
0
Wertu098 (фуфлона)
14.08.2020 в 23:53
Неужели 8 пенальти поставили
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
14.08.2020 в 23:52
Барселона - чем дальше, тем страшнее. Поражение от Ромы воспринималось с удивлением, от Ливерпуля - с пониманием, от Баварии - со смехом. Просто изнасиловали и деклассировали.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:52
Алени, аууууу?
Ответить
0
0
Konomist@mail.ru (Запорожье)
14.08.2020 в 23:52
Немцы знают толк в попнухе
Ответить
0
0
Wertu098 (фуфлона)
14.08.2020 в 23:52
Разгромом фуфлонской помойки удовлетворён
Ответить
+2
-1
avatar
Инспектор ( )
14.08.2020 в 23:51
А Моська снова пешком ходила
Ответить
+1
-1
WINNER
14.08.2020 в 23:51
Олень? Рыдал? Лоадер?Что там ШЕСТОЙ ЗОЛОТОЙ МЯЧ?Что там ВЕЛИКАЯ БАРСЕЛОНА?
Ответить
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
14.08.2020 в 23:51
Супер!!!
Ответить
0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
14.08.2020 в 23:51
Ахаха
Ответить
0
0
Wertu098 (фуфлона)
14.08.2020 в 23:51
Где все клоуны-олени которые радовались проигрышу Варана)))))
Ответить
+1
-1
Лекарь (село Дарница)
14.08.2020 в 23:51
Еееее!!! Я рад этому результату! Это реальный ответ аленям из монреаля иже с ними. Именно из-за таких дебилов я болею ПРОТИВ Барселоны.
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+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
14.08.2020 в 23:51
Я полный идиот, надеявшиеся на проход барсы в своем прогнозе. Признаю это... Этой команде, точнее этому стаду( да простят меня болельщики барсы),поможет только полная чистка клуба, от игроков до президента... Всю линию защиты нах... Полузащиту половину нах.. Атаку тоже половину нах...
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+2
0
magnumm (Шепетовка)
14.08.2020 в 23:50
Ответить
0
0
Wertu098 (фуфлона)
14.08.2020 в 23:50
Дайте пешеходу ЗМ
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
14.08.2020 в 23:50
Это фсе уголовник Перес!!!!
Ответить
0
0
Liverpool 333 (Кировоград )
14.08.2020 в 23:50
Бавария это мощь!!!
Ответить
+1
0
dmitroj88
14.08.2020 в 23:50
Извините, но у меня вопрос. Изнасилование карлика - это педофилия? Аналонский барсик не будет писать жалобы?Баварию за такое не накажут?
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+2
0
Wille_kiev (Украина)
14.08.2020 в 23:50
ПЕРЕС ВСЁ КУПИЛ!!!
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+2
0
Horus (Днепропетровск)
14.08.2020 в 23:49
Не очень разбираюсь в футболе, но почему немцам не дали какую-нибудь сильную команду? Или всех сильных другие раньше разобрали?
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+2
0
prockop4uck (Киев)
14.08.2020 в 23:49
Ууууу, позорники. Вот что бывает, когда встречается КОМАНДА со сбродом во главе которого рекламный проект, король асасун.
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+2
0


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