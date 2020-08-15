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Месси и Роналду не сыграют в полуфинале. Такого не было с 2006-го года

Лига Чемпионов
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Месси и Роналду не сыграют в полуфинале. Такого не было с 2006-го года
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Каталонская "Барселона" планировала выйти в полуфинал, но на их пути встала "Бавария". Итоговый счет - 2:8.

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Впервые с 2006-го в полуфинале Лиги Чемпионов не сыграют Месси или Роналду. За 14 лет минимум один из них присутствовал в 1/2.

Все голы сегодняшнего избиения вы можете увидеть здесь.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Барселона
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Комментарии (1)
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Джмиль (Запорожье)
15.08.2020 в 00:44
Пора на пенсию!!!
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