Месси и Роналду не сыграют в полуфинале. Такого не было с 2006-го года

Каталонская "Барселона" планировала выйти в полуфинал, но на их пути встала "Бавария". Итоговый счет - 2:8.

Впервые с 2006-го в полуфинале Лиги Чемпионов не сыграют Месси или Роналду. За 14 лет минимум один из них присутствовал в 1/2.

???? - CL semi-final appearances Lionel Messi and Cristiano Ronaldo



2020: -

2019: Messi

2018: CR7

2017: CR7

2016: CR7

2015: CR7, Messi

2014: CR7

2013: CR7, Messi

2012: CR7, Messi

2011: CR7, Messi

2010: Messi

2009: CR7, Messi

2008: CR7, Messi

2007: CR7

2006: -#FCBFCB #UCL — Gracenote Live (@GracenoteLive) August 14, 2020