Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси и Роналду не сыграют в полуфинале. Такого не было с 2006-го года
В интернете можно будет посмотреть
Каталонская "Барселона" планировала выйти в полуфинал, но на их пути встала "Бавария". Итоговый счет - 2:8.
Впервые с 2006-го в полуфинале Лиги Чемпионов не сыграют Месси или Роналду. За 14 лет минимум один из них присутствовал в 1/2.
???? - CL semi-final appearances Lionel Messi and Cristiano Ronaldo— Gracenote Live (@GracenoteLive) August 14, 2020
2020: -
2019: Messi
2018: CR7
2017: CR7
2016: CR7
2015: CR7, Messi
2014: CR7
2013: CR7, Messi
2012: CR7, Messi
2011: CR7, Messi
2010: Messi
2009: CR7, Messi
2008: CR7, Messi
2007: CR7
2006: -#FCBFCB #UCL
Все голы сегодняшнего избиения вы можете увидеть