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Пике: Мы достигли дна, Барселоне нужны изменения. Если нужно, я готов уйти первым
Центрбек Барсы призывает к радикальным решениями
Защитник “Барселоны” Жерар Пике смог ответить на вопросы Movistar после матча 1/4 Лиги чемпионов с “Баварией” (2:8).
“Это был ужасный матч, от него остались ужасные чувства, единственное подходящее слово – это стыд”.
“Нельзя так играть в Лиге чемпионов. Это уже не первый, не второй, и не третий раз. Надеюсь, это поражение послужит толчком к изменениям”.
“Клубу нужны изменения. Я говорю не о тренере, и не о игроках, а о структурных изменениях на всех уровнях”.
“Я готов уйти первым, если будет свежая кровь. Я готов уйти первым, потому что мы достигли дна. Мы должны внутри клуба все обсудить и решить, что для него лучше”.
“Мы не выиграли чемпионат и больше не конкурентны в Европе. Этого не скроешь”.
“Конец цикла? Да. Необходимы структурные изменения”, – сказал Пике.