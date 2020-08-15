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Пике: Мы достигли дна, Барселоне нужны изменения. Если нужно, я готов уйти первым

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Центрбек Барсы призывает к радикальным решениями

Пике: Мы достигли дна, Барселоне нужны изменения. Если нужно, я готов уйти первым
UA-Футбол
Новина українською

Защитник “Барселоны” Жерар Пике смог ответить на вопросы Movistar после матча 1/4 Лиги чемпионов с “Баварией” (2:8).

“Это был ужасный матч, от него остались ужасные чувства, единственное подходящее слово – это стыд”.

“Нельзя так играть в Лиге чемпионов. Это уже не первый, не второй, и не третий раз. Надеюсь, это поражение послужит толчком к изменениям”.

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“Клубу нужны изменения. Я говорю не о тренере, и не о игроках, а о структурных изменениях на всех уровнях”.

“Я готов уйти первым, если будет свежая кровь. Я готов уйти первым, потому что мы достигли дна. Мы должны внутри клуба все обсудить и решить, что для него лучше”.

“Мы не выиграли чемпионат и больше не конкурентны в Европе. Этого не скроешь”.

“Конец цикла? Да. Необходимы структурные изменения”, – сказал Пике.

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В статье: Херард Пике Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона
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Комментарии (5)
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Запорізьке Торпедо (zp)
15.08.2020 в 01:36
жена Шакиры, для начала перестань топить за каталонскую народную республику, а то уже люди смеются
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0
0
VAO (Луганск)
15.08.2020 в 01:07
А вот и то чего я ждал. Респект пике.Именно поэтому хорошо что так проиграли а не 0 2 например
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0
0
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
15.08.2020 в 01:04
Респект Пике за такие слова, не побоялся, как Меська выйти на публику. Но тебе и другим нужно уходить. Барсе нужна глобальная перестройка
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0
0
avatar
Romerik (YNWA)
15.08.2020 в 00:43
Судя по сегодняшнему матчу, то да. Тебе нужно уходить.. Старик уже не успевает вообще...
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.08.2020 в 00:38
Тебе нужно уйти третьим. Вслед за Сетьеном и Меськой.
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+5
-1


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