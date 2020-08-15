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Сетьен: Невероятно болезненное поражение, мощь Баварии нас подавила

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Главный тренер прокомментировал вынос от мюнхенцев

Сетьен: Невероятно болезненное поражение, мощь Баварии нас подавила
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал ошеломляющее поражение от "Баварии" (2:8) в 1/4 Лиги Чемпионов.

"Это было невероятно болезненное поражение. Они забили больше, чем заслужили. Мы хорошо начали, но мощь соперника нас в итоге подавила.

Я не буду говорить, что нужно клубу. Я здесь всего несколько месяцев. Если Жерар Пике говорит, что клубу нужны перемены, значит, к его словам нужно прислушаться. Мы должны проанализировать наш сезон и принять решения, которые нужны клубу для будущего.

Думаю, сейчас преждевременно говорить, останусь я в клубе или нет. Это зависит не от меня. Мы должны понять для себя, что для нас важно, и проанализировать вещи, которые привели к этому болезненному поражению", – цитирует Сетьена официальный сайт УЕФА.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Кике Сетьен
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Комментарии (9)
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Maldini (Киев)
15.08.2020 в 10:16
БЕДНЫЙ СЕТЬЕН!Хотя он знал куда идёт и кому?!Барсе нужно отдохнуть,набраться сил,стариков отправить на заслуженный отдых и т.д.Это я предсказывал,но не с таким счётом!Спасибо Месси за игру,но нужно воспитывать детей и к жене пора!Скажу:это не столько Бавария выиграла,а сколько проиграла Барса!Она устала и нужно давать дорогу МОЛОДЫМ-ЭТО ЗАКОН ПРИРОДЫ!Спасибо Месси,ты своё дело сделал.теперь пусть это сделают другие!!!Испания уходит в тень на некоторое время,и это нормально!
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0
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Хиденг (Днепр)
15.08.2020 в 09:17
"Та йди вже, Господи!" (с)
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0
0
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Инспектор ( )
15.08.2020 в 09:08
Вы немного не правы к Кике. Не забывайте кто мутит воду в команде. А вокруг Месси руководство собираетмя делать новую команду!? Да какой тут тренер поможет, когда пешеходов надо убирать
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0
-1
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simargl (Чернигов)
15.08.2020 в 09:01
Лучше задайся вопросом зачем и почему ты ещё тут ?!! Тренер отдельно , игроки отдельно. Где Барселона??? Где???!!!!
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+1
0
Dr. House (Подолье)
15.08.2020 в 09:08
Не так. Тренер отдельно, игроки отдельно, Месси отдельно
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0
-1
Wertu098 (фуфлона)
15.08.2020 в 08:50
Они забили меньше ,чем заслужили!!..а не наоборот)))
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+4
-1
magnumm (Шепетовка)
15.08.2020 в 08:45
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+1
0
Хиденг (Днепр)
15.08.2020 в 08:37
Думаю, сейчас преждевременно говорить, останусь я в клубе или нет.
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+1
-1
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Spokoyno (Киев)
15.08.2020 в 08:34
Йди... Це не твоє! Ну не може навіть класний пікап брати участь у Формулі 1!
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+1
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