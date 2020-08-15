Сетьен: Невероятно болезненное поражение, мощь Баварии нас подавила

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал ошеломляющее поражение от "Баварии" (2:8) в 1/4 Лиги Чемпионов.

"Это было невероятно болезненное поражение. Они забили больше, чем заслужили. Мы хорошо начали, но мощь соперника нас в итоге подавила.

Я не буду говорить, что нужно клубу. Я здесь всего несколько месяцев. Если Жерар Пике говорит, что клубу нужны перемены, значит, к его словам нужно прислушаться. Мы должны проанализировать наш сезон и принять решения, которые нужны клубу для будущего.

Думаю, сейчас преждевременно говорить, останусь я в клубе или нет. Это зависит не от меня. Мы должны понять для себя, что для нас важно, и проанализировать вещи, которые привели к этому болезненному поражению", – цитирует Сетьена официальный сайт УЕФА.