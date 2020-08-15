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Тренер Баварии назвал лучшего игрока матча по итогам разгрома Барселоны

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Флик раскрыл секрет успеха мюнхенской команды

Тренер Баварии назвал лучшего игрока матча по итогам разгрома Барселоны
Новина українською

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал более чем убедительную победу его команды над "Барселоной" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Мюллер заслуживает звание лучшего игрока матча, он задавал тон в нападении, но я должен похвалить всю команду, за то, что мы сохраняли эту интенсивность в нападении все 90 минут.

Знали, что если окажем на них давление, у нас появятся шансы. У нас очень мастеровитые и энергичные игроки. Сейчас нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующем матче. Там мы начнем все сначала", - заявил Флик.

Напомним, "Бавария" победила "Барселону" со счетом 8:2. В полуфинале мюнхенцы сыграют с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион".

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Барселона Ханси Флик
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Комментарии (6)
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Maldini (Киев)
15.08.2020 в 10:08
Команда немцев была и лучше.и голодней до голов!Барса устала.многим надо уйти на покой ,заслуженный!Они были Царями последние 10 лет-хватит!Месси нужно красиво уйти.это нужно было сделать в начале года-упустил!Жаль Месси ОН этого не заслужил,но виноват он САМ!!!В ФУТБОЛЕ бывают волны-циклы:то на верху.то внизу!Барса и так не менее 10 лет была первой-хватит.решили немцы!Барсу нужно похвалить за лихие 2000-е!Какие игроки,да разве всех запомнишь;тер Штеген,Пике,Пуйоль,Иньеста,Хави,Бускетс,Гризманн,Суарес и,конечно,Месси!Спасибо им,сколько людей на планете получали удовольствие, следя за ИЗ ИГРОЙ!!!Но,увы,когда-нибудь сказка заканчивается!Эта сказка с Барсой сегодня закончилась.чтобы снова повториться!Будем верить в неё,иначе зачем ЖИТЬ?!
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Acsakal (Kharkov)
15.08.2020 в 09:24
Гадаю, що з такою Баварією буде дуже важко хоч МС, хоч Ліону. Вона біжить, як тогорічний Ліверпуль, або навіть більше. Стосовно Мюллера згодний, в нього друга молодість. І це говорить про величезну роль тренера. Коли Мюллер йшов з Реалу, то здавалося, що йому вже час взагалі вішати бутси на цвях.
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СашаXM (Хмельницкий)
15.08.2020 в 10:04
какой реал??? Мюллер всю жизнь только Бавария!
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metall5291 (Kharkiv)
15.08.2020 в 08:52
Лучшими были все.
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+2
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.08.2020 в 08:24
Мюллер? Я думал, что Флинк, чтоб никого не обидеть назовёт Месси))
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+3
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СашаXM (Хмельницкий)
15.08.2020 в 10:05
чтоб кое кого не обидеть ))))
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