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Тренер Баварии назвал лучшего игрока матча по итогам разгрома Барселоны
Флик раскрыл секрет успеха мюнхенской команды
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал более чем убедительную победу его команды над "Барселоной" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.
"Мюллер заслуживает звание лучшего игрока матча, он задавал тон в нападении, но я должен похвалить всю команду, за то, что мы сохраняли эту интенсивность в нападении все 90 минут.
Знали, что если окажем на них давление, у нас появятся шансы. У нас очень мастеровитые и энергичные игроки. Сейчас нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующем матче. Там мы начнем все сначала", - заявил Флик.
Напомним, "Бавария" победила "Барселону" со счетом 8:2. В полуфинале мюнхенцы сыграют с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион".