Тренер Баварии назвал лучшего игрока матча по итогам разгрома Барселоны

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал более чем убедительную победу его команды над "Барселоной" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Мюллер заслуживает звание лучшего игрока матча, он задавал тон в нападении, но я должен похвалить всю команду, за то, что мы сохраняли эту интенсивность в нападении все 90 минут.

Знали, что если окажем на них давление, у нас появятся шансы. У нас очень мастеровитые и энергичные игроки. Сейчас нужно перезарядиться и сосредоточиться на следующем матче. Там мы начнем все сначала", - заявил Флик.

Напомним, "Бавария" победила "Барселону" со счетом 8:2. В полуфинале мюнхенцы сыграют с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион".