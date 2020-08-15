Агуэро пропустит четвертьфинал Лиги Чемпионов

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Лиона".

Напомним, Агуэро находится вне игры с 22 июня, травмировав свое колено в матче с "Бернли". С тех пор Серхио перенес операцию и пропустил уже 11 матчей "Сити".

Вопреки ожиданиям, 32-летний аргентинец пока даже не прибыл в Лиссабон. Пока неясно, поправится ли нападающий к полуфиналу или финалу, если "горожане" туда доберутся.