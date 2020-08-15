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Агуэро пропустит четвертьфинал Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Кун все еще восстанавливается

Агуэро пропустит четвертьфинал Лиги Чемпионов
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Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пропустит четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Лиона".

Напомним, Агуэро находится вне игры с 22 июня, травмировав свое колено в матче с "Бернли". С тех пор Серхио перенес операцию и пропустил уже 11 матчей "Сити".

Вопреки ожиданиям, 32-летний аргентинец пока даже не прибыл в Лиссабон. Пока неясно, поправится ли нападающий к полуфиналу или финалу, если "горожане" туда доберутся.

"Он все еще в Барселоне. Когда он приедет сюда, то пройдет фитнес-тест. Однако до тех пор, пока Кун полностью не восстановится, он будет находиться в Испании", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу Manchester Evening News.

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В статье: Серхио Агуэро Манчестер Сити (Англия) Олимпик (Лион)
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