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Нойер – о тер Штегене: Не хочется, чтобы партнёры по сборной переживали нечто подобное
Мануэль посочувствовал своему соотечественнику
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер посочувствовал своему коллеге из "Барселоны" Тер Штегену после того, как его партнёры по команде отправили в ворота Марка-Андре 8 мячей.
"Конечно, для нас это превосходное достижение, но не хочется, чтобы партнеры по сборной переживали нечто подобное", – цитирует Нойера официальный сайт УЕФА.
Благодаря вчерашнему результату "Бавария" побила собственный рекорд результативности за один сезон.
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