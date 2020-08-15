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Нойер – о тер Штегене: Не хочется, чтобы партнёры по сборной переживали нечто подобное

Лига Чемпионов
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Мануэль посочувствовал своему соотечественнику

Нойер – о тер Штегене: Не хочется, чтобы партнёры по сборной переживали нечто подобное
Новина українською

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер посочувствовал своему коллеге из "Барселоны" Тер Штегену после того, как его партнёры по команде отправили в ворота Марка-Андре 8 мячей.

"Конечно, для нас это превосходное достижение, но не хочется, чтобы партнеры по сборной переживали нечто подобное", – цитирует Нойера официальный сайт УЕФА.

Благодаря вчерашнему результату "Бавария" побила собственный рекорд результативности за один сезон.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Барселона Марк-Андре тер Штеген
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