Нойер – о тер Штегене: Не хочется, чтобы партнёры по сборной переживали нечто подобное

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер посочувствовал своему коллеге из "Барселоны" Тер Штегену после того, как его партнёры по команде отправили в ворота Марка-Андре 8 мячей.

"Конечно, для нас это превосходное достижение, но не хочется, чтобы партнеры по сборной переживали нечто подобное", – цитирует Нойера официальный сайт УЕФА.

Благодаря вчерашнему результату "Бавария" побила собственный рекорд результативности за один сезон.