Барса заплатит Ливерпулю 5 млн, если Коутиньо выиграет ЛЧ в этом году

Ужасы "Барселоны" в связи с "Баварией" и Филиппе Коутиньо могут продолжиться даже после вчерашних 2:8. Мало того, что юркий бразилец вчера довершил разгром каталонцев, оформив два гола и ассист после выхода на замену.

По информации Mirror, "Барселона" будет вынуждена заплатить бывшему клубу Филиппе "Ливерпулю" 5 миллионов евро в том случае, если тот выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне вместе с "Баварией".

При трансфере Коутиньо на "Камп Ноу" стороны прописали пункт, по условиям которого "Ливерпуль" получит бонус в случае выигрыша Коутиньо Лиги Чемпионов в сезоне 2018/19 или 19/20. Однако при этом в пункте ничего не говорится о том, за какой клуб при этом должен выступать бразилец.

Напомним, Коутиньо перешел в "Барселону" в 2018-м году за 142 миллиона фунтов.