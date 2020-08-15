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Барса заплатит Ливерпулю 5 млн, если Коутиньо выиграет ЛЧ в этом году
При этом не столь важно, за какой клуб он будет выступать
Ужасы "Барселоны" в связи с "Баварией" и Филиппе Коутиньо могут продолжиться даже после вчерашних 2:8. Мало того, что юркий бразилец вчера довершил разгром каталонцев, оформив два гола и ассист после выхода на замену.
По информации Mirror, "Барселона" будет вынуждена заплатить бывшему клубу Филиппе "Ливерпулю" 5 миллионов евро в том случае, если тот выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне вместе с "Баварией".
При трансфере Коутиньо на "Камп Ноу" стороны прописали пункт, по условиям которого "Ливерпуль" получит бонус в случае выигрыша Коутиньо Лиги Чемпионов в сезоне 2018/19 или 19/20. Однако при этом в пункте ничего не говорится о том, за какой клуб при этом должен выступать бразилец.
Напомним, Коутиньо перешел в "Барселону" в 2018-м году за 142 миллиона фунтов.