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Барса заплатит Ливерпулю 5 млн, если Коутиньо выиграет ЛЧ в этом году

Лига Чемпионов
(2 голосов)

При этом не столь важно, за какой клуб он будет выступать

Барса заплатит Ливерпулю 5 млн, если Коутиньо выиграет ЛЧ в этом году
Новина українською

Ужасы "Барселоны" в связи с "Баварией" и Филиппе Коутиньо могут продолжиться даже после вчерашних 2:8. Мало того, что юркий бразилец вчера довершил разгром каталонцев, оформив два гола и ассист после выхода на замену.

По информации Mirror, "Барселона" будет вынуждена заплатить бывшему клубу Филиппе "Ливерпулю" 5 миллионов евро в том случае, если тот выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне вместе с "Баварией".

При трансфере Коутиньо на "Камп Ноу" стороны прописали пункт, по условиям которого "Ливерпуль" получит бонус в случае выигрыша Коутиньо Лиги Чемпионов в сезоне 2018/19 или 19/20. Однако при этом в пункте ничего не говорится о том, за какой клуб при этом должен выступать бразилец.

Напомним, Коутиньо перешел в "Барселону" в 2018-м году за 142 миллиона фунтов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Ливерпуль "Селаи" (Мексика)
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Источник:
Mirror
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Комментарии (16)
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Po4eson (Одесса)
15.08.2020 в 12:48
Под столом.
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+2
-1
DrOn86 (Луцьк)
15.08.2020 в 12:20
Згвалтування триває
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+5
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
15.08.2020 в 12:19
згвалтування Барси - оце ви даєте
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+4
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
15.08.2020 в 12:18
бартоломеу просто молодець - прописати таку нісенітницюЛіверпуль розбанатіє на 5 лямів а Баварія... схоже на те, що крейсерським ходом мчить до перемоги у ЛЧ+ще й такого гравця отримати (Коутіньо в оренді звісно, але думаю Баварія викупить його100%)оце так Барса...
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+4
0
Лекарь (село Дарница)
15.08.2020 в 11:53
Значит, будем болеть за Баварию в этой ЛЧ! Аталанта уже выбыла, остается только за немцев топить.
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+6
0
prockop4uck (Киев)
15.08.2020 в 11:45
АХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХХА
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+6
0
royalstas (Вінниця)
15.08.2020 в 11:25
Ну прям серпом по яйцям!)
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+7
-1
avatar
Полiccя (Житомир)
15.08.2020 в 11:21
теперь вы понимаете какой "умный" нынешний президент Барселоны
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+9
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.08.2020 в 11:42
Ставленник Аленя. Без консультации с Аленем в руководстве Барсы ничего не решается)).
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+5
-1
Algrab (Костопiль)
15.08.2020 в 11:05
Їх згвалтували, а вони за це ще й заплатять...цирк відпочиває...класна многоходовочка Переса...
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+10
-1
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Инспектор ( )
15.08.2020 в 11:10
Даже в цирке до такого не могли додуматься
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+9
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
15.08.2020 в 12:21
Algrab (Костопiль) дивно, що дуріан з "рукою Переса" та своїм стадом не відкоментували... таке насилля над путалоною
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+3
0
Arthas (Севастополь)
15.08.2020 в 11:04
ой, всьо...
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+6
-1
Vantala (Kharkiv)
15.08.2020 в 11:03
Вот это будет позорище.
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+7
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
15.08.2020 в 11:02
Ха-ха-ха. А Коут ще й вчора довершив згвалтування
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+8
-1
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Инспектор ( )
15.08.2020 в 10:58
Лавина
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+6
-1


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