Гвардиола: Теперь каждый матч ЛЧ подобен финалу

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что у той нет права на ошибку в Лиге Чемпионов ввиду измененного формата соревнования.

"Теперь каждый матч подобен финалу, но мы готовы.Играть в один матч — это довольно сложно, потому что обычно ты держишь в уме ответный матч, играя первый. В данной ситуации у тебя не будет второго шанса. Ты либо проходишь дальше, либо едешь домой. Возможно, это и стало причиной ряда неожиданных результатов.

Большие клубы все равно никуда не денутся, но порой такого рода соревнования нужны, потому что в одном матче случиться может всякое. Это захватывающе.

Если мы сможем выиграть Лигу Чемпионов, это будет иметь огромное значение для клуба. Это сделает нас гораздо сильнее на будущее, но сперва нам нужно обыграть "Лион", — цитирует Гвардиолу The Guardian.