Герой футбольного дня. Филиппе Коутиньо

Чилиец Артуро Видаль мечтает выиграть Лигу чемпионов. Он даже пообещал набить татуировку, если ему с "Барсой" удастся добраться до финала и победить там. Он успешно играл и выигрывал чемпионаты Италии, Германии и Испании, со сборной завоевывал Кубок Америки. Но Лигу чемпионов – вот никак. Именно поэтому вчерашний матч был особенным для него.

Особым он был и для Филиппе Коутиньо, хотя вокруг бразильца было меньше пафоса и шума. Причина банально проста – он не основной в "Баварии". Но он понимал, что, скорее всего, получит свой шанс в матче против команды, которой принадлежит его контракт. И этот шанс должен был помочь окончательно расставить акценты.

По итогам, два гола и голевая передача на Роберта Левандовски в течение семи минут (с 82-й по 89-ю). Он не праздновал, отдав дань традициям и проявив уважение к команде, куда переходил из "Ливерпуля" со скандалом. Со скандалом и надеждами выиграть трофеи. Да, Коутиньо является двукратным чемпионом Испании и уже – чемпион Германии. Но после его ухода "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпиона и чемпионат Англии впервые за тридцать лет. Тогда как Коут сначала мучился в "Барселоне" с президентом-самодуром и партнерами с завышенным эго, а теперь находится на распутье из-за аренды.

"Бавария" не будет выкупать его контракт, но возвращаться в "Барселону" – это самоубийство. Раскрыться в этой "Барселоне" Коутиньо не сможет, а надеяться на то, что клуб выздоровеет через несколько недель или месяцев – наивно. Единственное здравое решение – это покинуть "Камп Ноу" с концами. Но для этого нужно попасть в распродажу, которую якобы собираются организовать супер-менеджеры каталонского клуба.

Хотя перед этим у Коутиньо будет еще и заочная возможность насолить "Барселоне". Он издевался над ней на футбольном поле, а теперь над ней может поиздеваться контракт бразильца: если Коут выиграет Лигу чемпионов в составе "Баварии", то "Барсе" придется выплатить мерсисайдцам бонус.

Символично, что он вчера забил и помог забить Роберту Левандовски, который этого, конечно же, заслуживал. Символично, что он не праздновал. И символично будет, если Коутиньо вместе с "Баварией" выиграет трофей Лиги чемпионов. Они это заслужили. По совокупности, наверное, заслужил и Артуро Видаль. Но все убедительнее становится ощущение, что за ушастым кубком он охотится в футболке не той команды. С ножом на танки не пойдешь...