“Позор, историческое унижение, конец мифа”. Обзор СМИ после матча Барселона - Бавария

Результат матча “Барселона” – “Бавария” с трудом поддается объяснению. Это был самый ожидаемый поединок в четвертьфинале Лиги чемпионов 2019/20. “Бавария” была фаворитом, но “Барса” заявляла о своем намерении выступить против высокомерности немцев. Это были лишь слова. Матч закончился историческим разгромом, последствия которого мы сможем оценить лишь со временем.

“Радикальная чистка”

Испанские газеты выбрали для передовиц короткие заголовки и прописывали их крупными буквами. Mundo Deportivo: “Позорный конец цикла”; Sport и AS: “Историческое унижение”; Marca: “Посрамление”.

Последний вопрос – виноват ли в поражении главный тренер “Барселоны” Кике Сетьен. Конечно, он виноват. Конечно, он будет уволен. Но проблемы “Барсы” не ограничиваются одним лишь Сетьеном. Об этом первым после матча заявил Жерар Пике и колумнисты Mundo Deportivo согласны с мнением ветерана. “Это было историческое унижение, которое закрыло блестящий цикл. Виноваты все, без исключения. Сейчас не время указывать на кого-то пальцем. Удар по “Барсе” настолько силен, что не осталось никаких эмоций, кроме злости”, – пишет главный редактор MD Санти Нолла. Он ожидает увидеть реконструкцию “Барсы” на всех уровнях, смену кадров в первой команде и в руководстве клуба. “Пришло время сказать “спасибо” и указать многим на дверь. А если они не уйдут, пусть будут смотреть на то, как будут играть молодые футболисты, которые не жалуются на тренировки после матчей”.

В издании Sport согласны с выводами своих коллег из MD. “Некоторые игроки отдали клубу все, что они могли отдать, и больше не должны быть здесь. Поражения такого масштаба вынуждают к действиям. Должен прийти тренер, который сможет избавиться от игроков, которых он считает ненужными. Кто уйдет, тот должен уйти. Пеп Гвардиола сделал это (имеются в виду продажи Роналдиньо и Деко – прим.ред.) и запустил лучший цикл в истории. Нужно быть смелыми и указать на двери многим, даже если это будет очень сложно”, – пишет автор Sport Луис Мигельсанс.

0:3 от “Ювентуса”, 0:3 от “Ромы”, 0:4 от “Ливерпуля”. Фиаско в Лиссабоне стало логичным продолжением, или, возможно, жирной точкой, подытоживающей падение “Барселоны” на европейском уровне. “Это потерянная команда, просто посмешище”, – пишет общенациональная газета El País. Сверхрадикальный и агрессивный прессинг “Баварии” показал, насколько возрастной, уставшей и апатичной стала “Барселона”. “Поражение в Лиссабоне навсегда останется в нашей памяти, победу “Барселоны” в берлинском финале в 2015 году уже никто не помнит”.

После вылета трех команд из Ла Лиги, колумнист El País Хорхе Вальдано предостерегает о глобальном упадке испанского футбола. “Испания со своей убедительной и победной игрой была синонимом футбола. Модель игры из трех “п” – позиционная атака, владение, прессинг (в оригинале posición, posesión y presión – прим.ред.) была воспринята всем миром. Спустя десять лет, имитаторы представили нам улучшенную версию игры. Это команды, которые соединяют технику, скорость, подвижность, гармоничность и тактическую утонченность. Испанский футбол, с его гордостью и высокомерием, свойственными изобретателям, стагнирует. Если испанская лига проспит это момент, то придет время, когда нам придется стать имитаторами”.

“Месси не закончился, закончилась Барселона”

Месси давно стал синонимом “Барселоны”, особенно в последние сезоны, когда лишь его индивидуальный уровень позволял “Барсе” добиваться результата в многих матчах. Говорим “Барса”, подразумеваем Месси – в ракурсе аргентинских СМИ лиссабонское унижение может стать поворотным моментом в карьере 33-летнего аргентинца. Как никак, именно он провел весь матч с капитанской повязкой, и именно с ним на поле “Барселона” была растоптана “Баварией”.

“Месси должен принять сложнейшее решение: остаться в закончившейся “Барселоне” или найти новый клуб для достойного завершения своей карьеры”, – ставит вопрос ребром Clarín. “Резня в Лиссабоне стала воплощением упадка, который начался с точки высшей славы, победы над “Ювентусом” в Берлине в 2015 году. С того времени, несмотря на десять выигранных титулов, “Барса” только деградировала”, – пишет аргентинское издание. “В 33 Месси должен принять самое сложное решение в своей жизни. Уйти или остаться. Остаться ради неизвестности, или уйти в место, где он получит гарантии достойного завершения своей карьеры. Месси не закончился, закончилась “Барселона”, как команда, и как клуб”.

La Nación более жестка к кумиру миллионов. “Клуб и команда плохо организованы, и без-топ лейтенантов генерал был подавлен своим разочарованием. Однако сам Месси также виноват в создании атмосферы покорности и снисходительности в “Барселоне”. Опущенная вниз голова – типичная реакция Месси, когда результат против него”. Издание далее критикует язык тела Месси, который демонстрирует “стеклянную челюсть”, когда остается без защиты команды. Для ведущей спортивной газеты Аргентины Olé, Месси – “и виновник, и жертва”.

“Да, великолепие и индивидуальный талант Месси позволил “Барселоне” пройти дальше в Лиге чемпионов, чем команда заслуживала. Однако вопрос в другом. Как долго индивидуализм будет балансировать с институциональными провалами – неудачные покупки, неудачные тренерские назначения, отсутствие лидерства. “Барселона” потерпела свое худшее поражение со своим лучшим игроком в истории”.

В защиту Месси выступает каталонский Sport. “Барселона должна была сделать его последние годы в команде великолепными, но вместо этого Месси выступает в качестве щита оголенного клуба. Перед тем как уйти Гвардиола пожелал “Барселоне” сделать Месси счастливым. В реальности, клуб скатился в посредственность и совершил самое недопустимое преступление в своей истории – сделал Месси скучным. Кто-то должен молиться, чтобы он захотел остаться в этой руине”.

“Бавария не должна останавливаться”

Немецкая пресса, само собой, пребывает в полном восторге. “Беспощадно хороши, демонстрация силы” и так далее. Однако оценки этой победы сдержанны – это был всего лишь четвертьфинал и впереди “Баварию” ждет встреча с, скорее всего, “Манчестер Сити”.

В начале матча “Бавария” позволяла “Барселоне” создавать слишком много моментов и счет мог быть 1:3, если бы Месси и Суарес реализовали свои моменты.

“Ночь в Лиссабоне запомнится. Проигравшие должны будут выбраться из ямы. Но задача победителей еще сложнее – они не должны быть довольными тем, чего они достигли, они не должны думать, что так легко будет и в следующем матче. Иначе, в будущем эта победа будет восприниматься только с приставкой “но”, – пишет Der Spiegel.

kicker указывает на удивительное преображение “Баварии”. Десять месяцев назад эта команда с трудом обыгрывала “Падерборн”, а теперь выглядит абсолютно неостановимой. “Эта “Бавария” Флика очень жадна к победам, это команда, в которой все прекрасно друг друга знают и дополняют, где все работает практически идеально; они могут адаптироваться ко всем и ко всему, им не бывает страшно или неудобно”.

Эта игра навсегда останется в истории. “Команда “Барселона” с самым возрастным составом в ЛЧ за всю историю, провалилась во всем. “Бавария”, с другой стороны, была беспощадно хороша”, – подытожил zeit.