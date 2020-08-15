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Никому, некоммуникабельность. О бедах Барселоны: настоящих, воображаемых и скрытых

Лига Чемпионов
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Известный украинский комментатор Роберто Моралес рассуждает о нынешней ситуации в каталонском клубе

Никому, некоммуникабельность. О бедах Барселоны: настоящих, воображаемых и скрытых
Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

2:8 это слишком, представить такое труднее, чем увидеть. Широкая общественность после такого счета обязательно будет впадать в отчаяние и хейтить команду. На самом же деле 2:8 как и любой другой разгромный проигрышный счет может не быть большой бедой. В качестве примера приведу прошедший сезон и матчи донецкого "Шахтера" в Лиге Европы против "Айнтрахта", имевшего тогда яростное нападение. Дома 2:2, на выезде 1:4. Получается нормальный матч и провал, именно в такой последовательности. Но, нет. Ничья была подарком всех богов и помощью всех стихий в ужасной игре для чемпиона Украины, а вот проиграли когда имели много моментов и пошли ва-банк, поэтому риск мог дать выгоду, но не суждено.

Ужас для "Барселоны" не в восьми пропущенных мячах, а в том что по игре это полностью заслуженный результат.

Проще всего в такой ситуации разнести "Барселону" до последней дощечки критикой (что большинство и делает), не давая пощады никому. Интереснее отойти от обобщений и отделить зерна от плевел.

Никому, некоммуникабельность. О бедах Барселоны: настоящих, воображаемых и скрытых - изображение 1

"Это была ужасная игра, чувства ужасные, стыдно. Давайте все обдумаем - клуб нуждается в изменениях, я не говорю о тренере или игроках, я не хочу кого-то обвинить. Структура требует многих изменений, потому что это случается с нами не впервые, не во второй раз и не в третий раз.

Если новая кровь должна прийти, чтобы изменить ситуацию, я первым уйду из команды. Думаю мы достигли дна", - Жерар Пике.

Приведенные слова принадлежат ветерану, одному из лидеров команды, символу "барселонизма" и адепту культа "больше, чем клуб", человеку которому в достаточно близком будущем прочат пост президента. Не верить ему нет оснований. В самом деле, все началось задолго до проклятой пятницы, и феерическое сожжение флага "блауграны" на стадионе "Да Луш" не завершит страданий каталонского клуба.

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Первым же виновником краха называют президента Жозепа Бартоломеу. Очень простой и правильный вывод, а ведь он, как и выражение "Путин – х..ло ", является истиной, но не сутью явления. В сезоне 20219/2020 грехи Бартоломеу обсуждали особенно много и старательно, и происходило это не потому, что президент стал хуже чем раньше был, следующим летом должны быть выборы на эту должность и поэтому многим сейчас выгодно уйти в оппозицию плохого руководителя. Борьба в руководстве не прибавила уверенности команде и привела к провалу в кадровой работе. Клуб умудрился разругаться на пустом месте с полузащитником Арутром Мело и купить довольно дорого лишнего для каталонцев форварда Мартина Брайтвайта. В целом главной команде в конце сезона не хватало качественных футболистов. Месси откровенно критиковал спортивного директора Эрика Абидаля. Для Лео это вовсе не типичное поведение. Это произошло из-за того, что команда и директорат не слышали друг друга.

Никому, некоммуникабельность. О бедах Барселоны: настоящих, воображаемых и скрытых - изображение 2

Сейчас СМИ соревнуются в эффектности и ехидности оценок деятельности главного тренера "Барсы" Кике Сетьена. Посреди сезона он вдруг сменил Эрнерсто Вальверде и теперь должен пройти все круги издевательств из-за непосредственного участия в, возможно, крупнейшем международном позоре клуба за всю его 120-летнюю историю. Беда Сетьена в первую очередь была в недостатке коммуникации с футболистами. Кантабрийца пригласили, чтобы вернуть "Барселоне" фирменную игру, футбольную идентичность, стиль. Само по себе такое решение посреди кампании очень экстравагантное, а с отсутствием взаимопонимания нового наставника с игроками и подавно. Кике не оказался достаточно убедительным для лидеров, а вот его помощник Эдер Сарабия наоборот слишком резким и агрессивным. Поэтому со вторым дошло до прямой конфронтации, которая никогда не принесет успеха тренеру, второго же частенько игнорировали. Важно, что руководство клуба в такой ситуации просто отстранилось от проблемы. На новом же месте, тем более в таком особом по ментальности, духом клубе как "Барселона" никому со стороны без поддержки не выжить, никому и никогда.

Тем более Сетьен не скрывал, что результат для него не является главным приоритетом. Поэтому результата и не было. Он стремился вернуть стиль игры. Этого тоже не удалось сделать по объективным причинам (пауза во время пандемии) и субъективным (отсутствие нормальной коммуникации с игроками). Тренер и футболисты жили в разных мировосприятиях. Нечто подобное было со сборной Бразилии на домашнем чемпионате мира 2014-го года. Это воплотилось в поражение 1:7 от Германии и 0:3 от Нидерландов. Луис Фелипе Сколари тогда был решительным и злым, а команда же наоборот подавленной и растерянной. Точек взаимопонимания не нашлось. Но тогда у Сколари было хоть небольшое оправдание в виде череды травм, в том числе и лидера Неймара, у Сетьена нет и этого.

Никому, некоммуникабельность. О бедах Барселоны: настоящих, воображаемых и скрытых - изображение 3

Однако, справедливо критикуя Сетьена и руководство за их поведение, не стоит категорически отвергать рациональность идеи возвращения стиля игры времен Пепа. Это не слепые моления перед алтарем "святого Кройфа" и "тики-таки". Стиль важен в практическом контексте. Сейчас в команде есть Месси, Альба, Бускетс, Пике, все воспитанники клуба, чьи заводские настройки "тики-тачные". В первой команде играют еще Сержи Роберто, Пуч, Фати, тоже люди заточенные на каталонский стиль. Если им будет комфортно играть в футбол, то команда от этого только выиграет. Экономическая же ситуация в клубе пока сложная, поэтому покупать будет трудно и тогда снова придется обращаться в собственную школу, где все обучение построено на "кройфовском" стиле.

Также стоит вспомнить, что уже после Гвардьолы "Барселона" брала в последний раз трофей Лиги чемпионов именно с фирменной игрой под руководством Луиса Энрике. Времена Эрнесто Вальверде все изменили, уверенные внутренние победы и отсутствие международных трофеев. У Вальверде было два козыря – прекрасная физическая форма команды и налаженные коммуникации с лидерами. В Испании же уверенно побеждать помогали еще и кризисные периоды у конкурентов, которых де-факто существует аж полторы штуки. Но солидность конструкции Вальверде рухнула как только в нынешний сезон команда вошла в плохом тонусе. И вдруг все начало сдуваться. Те же отношения с лидерами мгновенно остыли – нет, "Чингурри" не поссорился с ними, просто "сенаторы" спокойно наблюдали за его отставкой.

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Объектом критики сейчас стал еще и Лео Месси. В первую очередь упрекают аргентинца, что он не лидер. Выглядит это смешно вплоть до гомерического хохота. Месси 33 и если он не был лидером команды в раздевалке никогда, то очень странно ждать от человека полного психологического перевоплощения. Особенно удивительно, зная что он интроверт, круг его общения очень ограничен и на контакт с окружающим миром он идет лишь по необходимости. Та же ситуация как и у его исконного антагониста (в воображении болельщиков) Криштиану Роналду. Лидерами не становятся искусственно. По большому счету даже наличие культового лидера никогда не является залогом только побед.

Никому, некоммуникабельность. О бедах Барселоны: настоящих, воображаемых и скрытых - изображение 4

Состав текущей "Барселоны" должен пережить частичное реформирование. Уже готов на выход Иван Ракитич. По логике должны пойти Артуро Видаль, Матрин Брайтвайт. Под вопросом Семеду, Дембеле и Гризманн, Фирпо. Не мало да и не тотальная реконструкция. Есть целый ряд молодых футболистов, которые могут стать той самой "свежей кровью" - Араухо, Пуч, Фати, Педри, Тодибо, Матеус Фернандес, Тринкау. Уже подписан опытный Пьянич.

Выбор нового тренера будет тяжелым, потому что далеко не каждый, что подчеркнули примеры "Таты" Мартино и Кике Сетьена, способен работать в "больше, чем клубе", ведь для этого нужно быть больше чем просто хорошим тренером. А еще нужно говорить так, чтобы тебя услышали. Последнее, как и любая коммуникация зависит от двух сторон – того, кто говорит, и того, кто слушает. Самая убедительная, самая харизматичная речь, солидные аргументы и монументальный голос спикера не дадут ничего, если руководство не настроится на восприятие информации. Сегодня же в "Барселоне" полная некоммуникабельность.

Бартоломеу обязательно уйдет, возможно даже досрочно, ведь он не Лукашенко и не может паковать в автозаки оппозицию. Вопрос в том, будет ли слышать не только самого себя его преемник. Если нет, то работы по углублению дна, о котором говорил Пике, будут продолжаться.

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В статье: Лионель Месси Барселона Жозеп Бартомеу Кике Сетьен Жерар Пике
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