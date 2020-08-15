Никому, некоммуникабельность. О бедах Барселоны: настоящих, воображаемых и скрытых

2:8 это слишком, представить такое труднее, чем увидеть. Широкая общественность после такого счета обязательно будет впадать в отчаяние и хейтить команду. На самом же деле 2:8 как и любой другой разгромный проигрышный счет может не быть большой бедой. В качестве примера приведу прошедший сезон и матчи донецкого "Шахтера" в Лиге Европы против "Айнтрахта", имевшего тогда яростное нападение. Дома 2:2, на выезде 1:4. Получается нормальный матч и провал, именно в такой последовательности. Но, нет. Ничья была подарком всех богов и помощью всех стихий в ужасной игре для чемпиона Украины, а вот проиграли когда имели много моментов и пошли ва-банк, поэтому риск мог дать выгоду, но не суждено.

Ужас для "Барселоны" не в восьми пропущенных мячах, а в том что по игре это полностью заслуженный результат.

Проще всего в такой ситуации разнести "Барселону" до последней дощечки критикой (что большинство и делает), не давая пощады никому. Интереснее отойти от обобщений и отделить зерна от плевел.

"Это была ужасная игра, чувства ужасные, стыдно. Давайте все обдумаем - клуб нуждается в изменениях, я не говорю о тренере или игроках, я не хочу кого-то обвинить. Структура требует многих изменений, потому что это случается с нами не впервые, не во второй раз и не в третий раз.

Если новая кровь должна прийти, чтобы изменить ситуацию, я первым уйду из команды. Думаю мы достигли дна", - Жерар Пике.

Приведенные слова принадлежат ветерану, одному из лидеров команды, символу "барселонизма" и адепту культа "больше, чем клуб", человеку которому в достаточно близком будущем прочат пост президента. Не верить ему нет оснований. В самом деле, все началось задолго до проклятой пятницы, и феерическое сожжение флага "блауграны" на стадионе "Да Луш" не завершит страданий каталонского клуба.

Первым же виновником краха называют президента Жозепа Бартоломеу. Очень простой и правильный вывод, а ведь он, как и выражение "Путин – х..ло ", является истиной, но не сутью явления. В сезоне 20219/2020 грехи Бартоломеу обсуждали особенно много и старательно, и происходило это не потому, что президент стал хуже чем раньше был, следующим летом должны быть выборы на эту должность и поэтому многим сейчас выгодно уйти в оппозицию плохого руководителя. Борьба в руководстве не прибавила уверенности команде и привела к провалу в кадровой работе. Клуб умудрился разругаться на пустом месте с полузащитником Арутром Мело и купить довольно дорого лишнего для каталонцев форварда Мартина Брайтвайта. В целом главной команде в конце сезона не хватало качественных футболистов. Месси откровенно критиковал спортивного директора Эрика Абидаля. Для Лео это вовсе не типичное поведение. Это произошло из-за того, что команда и директорат не слышали друг друга.

Сейчас СМИ соревнуются в эффектности и ехидности оценок деятельности главного тренера "Барсы" Кике Сетьена. Посреди сезона он вдруг сменил Эрнерсто Вальверде и теперь должен пройти все круги издевательств из-за непосредственного участия в, возможно, крупнейшем международном позоре клуба за всю его 120-летнюю историю. Беда Сетьена в первую очередь была в недостатке коммуникации с футболистами. Кантабрийца пригласили, чтобы вернуть "Барселоне" фирменную игру, футбольную идентичность, стиль. Само по себе такое решение посреди кампании очень экстравагантное, а с отсутствием взаимопонимания нового наставника с игроками и подавно. Кике не оказался достаточно убедительным для лидеров, а вот его помощник Эдер Сарабия наоборот слишком резким и агрессивным. Поэтому со вторым дошло до прямой конфронтации, которая никогда не принесет успеха тренеру, второго же частенько игнорировали. Важно, что руководство клуба в такой ситуации просто отстранилось от проблемы. На новом же месте, тем более в таком особом по ментальности, духом клубе как "Барселона" никому со стороны без поддержки не выжить, никому и никогда.

Тем более Сетьен не скрывал, что результат для него не является главным приоритетом. Поэтому результата и не было. Он стремился вернуть стиль игры. Этого тоже не удалось сделать по объективным причинам (пауза во время пандемии) и субъективным (отсутствие нормальной коммуникации с игроками). Тренер и футболисты жили в разных мировосприятиях. Нечто подобное было со сборной Бразилии на домашнем чемпионате мира 2014-го года. Это воплотилось в поражение 1:7 от Германии и 0:3 от Нидерландов. Луис Фелипе Сколари тогда был решительным и злым, а команда же наоборот подавленной и растерянной. Точек взаимопонимания не нашлось. Но тогда у Сколари было хоть небольшое оправдание в виде череды травм, в том числе и лидера Неймара, у Сетьена нет и этого.

Однако, справедливо критикуя Сетьена и руководство за их поведение, не стоит категорически отвергать рациональность идеи возвращения стиля игры времен Пепа. Это не слепые моления перед алтарем "святого Кройфа" и "тики-таки". Стиль важен в практическом контексте. Сейчас в команде есть Месси, Альба, Бускетс, Пике, все воспитанники клуба, чьи заводские настройки "тики-тачные". В первой команде играют еще Сержи Роберто, Пуч, Фати, тоже люди заточенные на каталонский стиль. Если им будет комфортно играть в футбол, то команда от этого только выиграет. Экономическая же ситуация в клубе пока сложная, поэтому покупать будет трудно и тогда снова придется обращаться в собственную школу, где все обучение построено на "кройфовском" стиле.

Также стоит вспомнить, что уже после Гвардьолы "Барселона" брала в последний раз трофей Лиги чемпионов именно с фирменной игрой под руководством Луиса Энрике. Времена Эрнесто Вальверде все изменили, уверенные внутренние победы и отсутствие международных трофеев. У Вальверде было два козыря – прекрасная физическая форма команды и налаженные коммуникации с лидерами. В Испании же уверенно побеждать помогали еще и кризисные периоды у конкурентов, которых де-факто существует аж полторы штуки. Но солидность конструкции Вальверде рухнула как только в нынешний сезон команда вошла в плохом тонусе. И вдруг все начало сдуваться. Те же отношения с лидерами мгновенно остыли – нет, "Чингурри" не поссорился с ними, просто "сенаторы" спокойно наблюдали за его отставкой.

Объектом критики сейчас стал еще и Лео Месси. В первую очередь упрекают аргентинца, что он не лидер. Выглядит это смешно вплоть до гомерического хохота. Месси 33 и если он не был лидером команды в раздевалке никогда, то очень странно ждать от человека полного психологического перевоплощения. Особенно удивительно, зная что он интроверт, круг его общения очень ограничен и на контакт с окружающим миром он идет лишь по необходимости. Та же ситуация как и у его исконного антагониста (в воображении болельщиков) Криштиану Роналду. Лидерами не становятся искусственно. По большому счету даже наличие культового лидера никогда не является залогом только побед.

Состав текущей "Барселоны" должен пережить частичное реформирование. Уже готов на выход Иван Ракитич. По логике должны пойти Артуро Видаль, Матрин Брайтвайт. Под вопросом Семеду, Дембеле и Гризманн, Фирпо. Не мало да и не тотальная реконструкция. Есть целый ряд молодых футболистов, которые могут стать той самой "свежей кровью" - Араухо, Пуч, Фати, Педри, Тодибо, Матеус Фернандес, Тринкау. Уже подписан опытный Пьянич.

Выбор нового тренера будет тяжелым, потому что далеко не каждый, что подчеркнули примеры "Таты" Мартино и Кике Сетьена, способен работать в "больше, чем клубе", ведь для этого нужно быть больше чем просто хорошим тренером. А еще нужно говорить так, чтобы тебя услышали. Последнее, как и любая коммуникация зависит от двух сторон – того, кто говорит, и того, кто слушает. Самая убедительная, самая харизматичная речь, солидные аргументы и монументальный голос спикера не дадут ничего, если руководство не настроится на восприятие информации. Сегодня же в "Барселоне" полная некоммуникабельность.

Бартоломеу обязательно уйдет, возможно даже досрочно, ведь он не Лукашенко и не может паковать в автозаки оппозицию. Вопрос в том, будет ли слышать не только самого себя его преемник. Если нет, то работы по углублению дна, о котором говорил Пике, будут продолжаться.